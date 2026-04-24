Bryt de ökande klyftorna i våra skolor!

Sigtuna kommuns grundskolor ska vara bland de bästa i Sverige” står det i M, SD, KD och SfS:s budget. Det är ett fint och ambitiöst mål. Men antalet elever som förmodas komma in på gymnasiet beräknas bli färre och dessutom ökar skillnaden mellan de elever som höjer sina betyg och de som får låga betyg.

Kvalitetsredovisningen 2024-25 visar på oroväckande stora skillnader i betyg mellan kommunens skolor. När färre elever får behörighet till de nationella programmen ökar svårigheterna för denna grupp att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket kan leda till utanförskap.

Sigtuna kommun har fortfarande lägst lärarbehörighet i Stockholms län. Skolor som ligger nära utbildningssäten har vanligen lättare att rekrytera behörig personal. Sigtuna ligger mellan två lärosäten inom rimligt pendlingsavstånd. Hur kommer det sig då att kommunen ligger på plats 224 bland Sveriges 290 kommuner när det gäller lärarbehörighet? Miljöpartiet vill se en seriös satsning för att höja lärarbehörigheten på alla skolor. Det är idag svårt att rekrytera lärare i SVA (svenska som andraspråk), och vi vill därför se lokala utbildningsinsatser i SVA. Då lägger vi grunden för en likvärdig skola i hela kommunen.

Det är viktigt att hålla i minnet att det vi satsar idag, får vi skörda i framtiden. Miljöpartiet arbetar för ett jämlikt samhälle med minskade klyftor. Då måste vi i kommunen arbeta hårdare för att minska klyftorna i skolan – inte låta dem öka.