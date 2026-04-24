Bryt de ökande klyftorna i våra skolor!

Sigtuna kommuns grundskolor ska vara bland de bästa i Sverige” står det i M, SD, KD och SfS:s budget. Det är ett fint och ambitiöst mål. Men antalet elever som förmodas komma in på gymnasiet beräknas bli färre och dessutom ökar skillnaden mellan de elever som höjer sina betyg och de som får låga betyg.
Kvalitetsredovisningen 2024-25 visar på oroväckande stora skillnader i betyg mellan kommunens skolor. När färre elever får behörighet till de nationella programmen ökar svårigheterna för denna grupp att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket kan leda till utanförskap.
Sigtuna kommun har fortfarande lägst lärarbehörighet i Stockholms län. Skolor som ligger nära utbildningssäten har vanligen lättare att rekrytera behörig personal. Sigtuna ligger mellan två lärosäten inom rimligt pendlingsavstånd. Hur kommer det sig då att kommunen ligger på plats 224 bland Sveriges 290 kommuner när det gäller lärarbehörighet? Miljöpartiet vill se en seriös satsning för att höja lärarbehörigheten på alla skolor. Det är idag svårt att rekrytera lärare i SVA (svenska som andraspråk), och vi vill därför se lokala utbildningsinsatser i SVA. Då lägger vi grunden för en likvärdig skola i hela kommunen.
Det är viktigt att hålla i minnet att det vi satsar idag, får vi skörda i framtiden. Miljöpartiet arbetar för ett jämlikt samhälle med minskade klyftor. Då måste vi i kommunen arbeta hårdare för att minska klyftorna i skolan – inte låta dem öka.
Karolina Windefalk (MP), ledamot Kommunfullmäktige
Insändare Det är positivt och ansvarsfullt att Mattias Askerson (M) har önskat om ett träff med migrationsminister Johan Forsell för att diskutera migrationspolitiken och hur de påverkar kommunen. Att frågan lyfts till den nivån är viktigt och visar att det finns en vilja att ta ansvar och föra dialog.
Insändare Socialdemokraternas (S) agerande i samhällsbyggandsutskottet ger fler frågor än svar. Ena stunden beskyller de oss för att inte vara tillräckligt snabba med att skapa nya särskilda boendeplatser i kommunen. Nästa stund försöker de rösta ned ett förslag som syftar till att möjliggöra just ett sådant boende. Deras agerande är både inkonsekvent och allvarligt.
Insändare Mattias Askersson (M), Erik Sedig (KD) och Josefin Brodd (M) ägnar i en insändare i märsta.nu den 25 mars kring särskilda boenden för äldre (SÄBO) en stor del av utrymmet till att ha synpunkter på en reservation från (S) i samhällsbyggnadsutskottet. M, KD och SD har känt till problemet med brist på platser på SÄBO för äldre men har inte agerat.
Insändare Frihet, demokrati och fred är inte längre självklarheter. I en tid av ökade säkerhetshot behöver Sverige och Sigtuna kommun rusta sitt totalförsvar, men det räcker inte att bara rusta upp – vi måste rusta rätt. Ett jämställt samhälle är ett bättre rustat samhälle. När hela befolkningens kompetens i Sigtuna tas tillvara ökar vår motståndskraft, både i kris, i krig och i vardagen.
Insändare Vinster i välfärden är ett ämne som kontinuerligt står i fokus i samhällsdebatten. I regel är debatten principiell. Sällan ser man siffror gällande en enskild kommun. Men om man tittar närmare på Sigtuna kommun, hur ser det ut här?
Insändare Förslaget om generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön låter kanske lockande. Färre timmar på jobbet, mer tid för familj och fritid. Men verkligheten är att en sådan reform skulle få ett högt pris i form av minskad produktion, lägre välstånd och ett hårt slag mot både företag och välfärd.
Insändare Inför valet försöker Moderaterna i Sigtuna måla upp en bild av att oppositionens bostadspolitik skulle vara både dyr och orättvis. Den bilden är djupt missvisande. I själva verket är det dagens moderata politik som har bidragit till de problem många invånare upplever på bostadsmarknaden.
Insändare I september är det val. Det är viktigt att den moderatledda kommunledningen i Sigtuna får fortsatt förtroende och kan bedriva sin ansvarsfulla och rättvisa bostadspolitik även de kommande åren. Alternativet skulle vara både dyrt och orättvist.
Insändare I Sigtuna kommun bor tusentals människor i hyresrätter: barnfamiljer, unga som försöker flytta hemifrån, ensamstående och äldre med små pensioner. För dem är bostaden inte en investering det är en nödvändighet. Ändå fortsätter hyrorna i SigtunaHem att stiga år efter år.
Insändare Den 8 mars är inte bara en dag för uppmärksamhet. Det är en dag för kamp. Internationella kvinnodagen påminner oss om att jämställdhet aldrig har kommit av sig själv. Den har alltid vunnits genom organisering, mod och solidaritet.
Insändare Idag på internationella kvinnodagen vill vi särskilt uppmärksamma ensamstående mammors situation och kämparanda. I Sverige växer nästan vart femte barn upp i en familj med en ensamstående förälder. Det innebär att 400 000 barn lever i sådana hushåll och 300 000 av dem lever med sin mamma, som ensam tar ansvar för både omsorg och ekonomi.
Insändare Sedan Tidöregeringen tillträdde har klyftorna mellan män och kvinnor ökat. Löneskillnaderna är större, och många ensamstående mammor har allt svårare att klara sin ekonomi. Kvinnors ohälsa ökar snabbare än mäns och föräldraledigheten tas fortfarande inte ut jämlikt. Det är tydligt att dagens arbetsliv inte är utformat för ett jämställt samhälle.
Insändare Varje kvinna har rätt till trygghet och frihet. Ändå lever alltför många kvinnor i Sverige med rädsla i vardagen. De fruktansvärda kvinnomord som inträffat i landet är en brutal påminnelse om ett av vårt samhälles allvarligaste misslyckanden: mäns våld mot kvinnor.
Insändare Det är märkligt hur vissa alltid måste kritisera oavsett om det är något som de egentligen tycker är ganska bra. Som nu senast när Valsta Steninge Stadsdelsförening kommenterar kommunens skylt i Valstabacken.
Insändare Moderaternas replik innehåller många ord om att man arbetar inlyssnande. Men trots detta får vi inget svar på den grundläggande frågan: hur krymper bostadskön genom att man säljer ut delar av beståndet till underpris?