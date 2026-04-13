Brons för SMGK på Rikstvåan

Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs Svart2-trupp tog hem en bronsmedalj i Rikstvåan, öppen klass, vid en tävling i Gävle. I klassen deltog totalt 12 lag.

Enligt ledaren Elin Nordström handlar resultatet om en kombination av utförande och svårighetsgrad Rikstvåan är den näst högsta nivån inom truppgymnastik i Sverige, där gymnaster från 13 år och uppåt tävlar i dam-, herr- eller öppen klass. I klubben beskriver man medaljen som ett starkt kvitto på lagets utveckling under säsongen.