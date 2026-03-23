Gill Brodin (C), gruppledare.Foto: Centerpartiet

Brodin tillbaka som gruppledare för Centerpartiet

Gill Brodin är tillbaka som gruppledare för Centerpartiet i Sigtuna kommun. Beslutet togs under ett möte i veckan där hon valdes enhälligt.

Brodin lämnade sina politiska uppdrag vid årsskiftet 2023/24. Nu återvänder hon efter ett uppehåll.
– Jag har läkt och känner mig redo. Jag ser att partiet behöver växa, inte minst med tanke på omvärldsläget, säger hon i ett uttalande.

Enligt Brodin har förutsättningarna för det politiska arbetet förändrats sedan hon lämnade.
– Mitt fokus ligger på att bygga ett starkt lag som kan göra verklig skillnad för människorna i Sigtuna, säger hon.

Centerpartiet uppger att man vill stärka sitt arbete lokalt och öka sin närvaro i kommunen.

Av Daniel Iskandar070-566 62 91
Lokalt stöd för Liberalernas nya linje

Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har fortsatt stöd för partiledningen och partiledare Simona Mohamsson efter den nya linjen gentemot Sverigedemokraterna som presenterades förra veckan.

Märstabo döms för att ha kört i mittenfil på E4

Notiser En 35-årig bilist från Märsta får böter efter att polisen filmat honom köra länge i mittenfilen på E4 norr om Stockholm, utan att väja till höger. Tingsrätten konstaterar att föraren bröt mot trafikregler som få känner till, enligt experter.

Rosersbergs skytteförening hotas efter uppsagt arrende

Notiser Rosersbergs skytteförening i Tallmilan står inför en oviss framtid efter att Fortifikationsverket sagt upp arrendeavtalet för skytteanläggningen. Beskedet gäller från och med nu fram till den 31 oktober 2029, och föreningen har ännu inte fått någon konkret förklaring till beslutet.

Stor risk för gräsbrand under fredagen

Notiser SMHI varnar för risk för gräsbrand i Sigtuna kommun och övriga Svealand under fredagen. Risken är stor eller lokalt mycket stor i de snöfria områdena mellan klockan 11.00 och 16.00.

Sju av tio kan få skyddplats i kommunen

Notiser I Sigtuna kommun finns 269 skyddsrum med totalt omkring 37 100 platser, vilket motsvarar cirka 70 procent av kommunens invånare. Nu ska fler skyddade utrymmen identifieras i källare, garage och vägtunnlar, rapporterar Newsworthy.

Förslag om ny idrotts- och eventarena på Midgårdsfältet

Politik Kommunledningen har lagt ett förslag om att bygga en ny idrotts- och evenemangsarena på Midgårdsfältetet. Beslut fattas på kommunstyrelsen i mitten av april: - Sigtuna kommun ska skapa goda förutsättningar som möjliggör en meningsfull fritid för invånarna och tack vare den starka ekonomi som vi skapat kan vi nu göra det här, säger Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande, till märsta.nu