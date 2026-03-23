Brodin tillbaka som gruppledare för Centerpartiet

Gill Brodin är tillbaka som gruppledare för Centerpartiet i Sigtuna kommun. Beslutet togs under ett möte i veckan där hon valdes enhälligt.

Brodin lämnade sina politiska uppdrag vid årsskiftet 2023/24. Nu återvänder hon efter ett uppehåll.

– Jag har läkt och känner mig redo. Jag ser att partiet behöver växa, inte minst med tanke på omvärldsläget, säger hon i ett uttalande.

Enligt Brodin har förutsättningarna för det politiska arbetet förändrats sedan hon lämnade.

– Mitt fokus ligger på att bygga ett starkt lag som kan göra verklig skillnad för människorna i Sigtuna, säger hon.

Centerpartiet uppger att man vill stärka sitt arbete lokalt och öka sin närvaro i kommunen.