Brodin tillbaka som gruppledare för Centerpartiet

Gill Brodin är tillbaka som gruppledare för Centerpartiet i Sigtuna kommun. Beslutet togs under ett möte i veckan där hon valdes enhälligt.
Brodin lämnade sina politiska uppdrag vid årsskiftet 2023/24. Nu återvänder hon efter ett uppehåll. – Jag har läkt och känner mig redo. Jag ser att partiet behöver växa, inte minst med tanke på omvärldsläget, säger hon i ett uttalande.
Enligt Brodin har förutsättningarna för det politiska arbetet förändrats sedan hon lämnade. – Mitt fokus ligger på att bygga ett starkt lag som kan göra verklig skillnad för människorna i Sigtuna, säger hon.
Centerpartiet uppger att man vill stärka sitt arbete lokalt och öka sin närvaro i kommunen.
Notiser En 35-årig bilist från Märsta får böter efter att polisen filmat honom köra länge i mittenfilen på E4 norr om Stockholm, utan att väja till höger. Tingsrätten konstaterar att föraren bröt mot trafikregler som få känner till, enligt experter.
Notiser Rosersbergs skytteförening i Tallmilan står inför en oviss framtid efter att Fortifikationsverket sagt upp arrendeavtalet för skytteanläggningen. Beskedet gäller från och med nu fram till den 31 oktober 2029, och föreningen har ännu inte fått någon konkret förklaring till beslutet.
Notiser I Sigtuna kommun finns 269 skyddsrum med totalt omkring 37 100 platser, vilket motsvarar cirka 70 procent av kommunens invånare. Nu ska fler skyddade utrymmen identifieras i källare, garage och vägtunnlar, rapporterar Newsworthy.
Politik Kommunledningen har lagt ett förslag om att bygga en ny idrotts- och evenemangsarena på Midgårdsfältetet. Beslut fattas på kommunstyrelsen i mitten av april: - Sigtuna kommun ska skapa goda förutsättningar som möjliggör en meningsfull fritid för invånarna och tack vare den starka ekonomi som vi skapat kan vi nu göra det här, säger Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande, till märsta.nu