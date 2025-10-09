Foto: Press/Liza Simonsson

Brist på flygtekniker märks även på Arlanda

Det råder fortsatt stor brist på flygteknisk personal i Sverige – något som märks tydligt på Arlanda flygplats.

Enligt en ny rapport från Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) saknas särskilt flygplåtslagare och tekniker med el- och avionikkompetens.

I rapporten Trendindikator Flyg 2025–2028 uppger 73 procent av de tillfrågade företagen, bland andra SAS, Försvarsmakten och Svenskt Ambulansflyg, att det råder brist på flygteknisk personal. Sju av tio företag planerar dessutom att rekrytera inom tre år.

Enligt TYA försvann mycket kompetens under pandemin när många anställda bytte bransch. Eftersom det tar flera år att utbilda sig och bli certifierad flygtekniker väntas bristen bestå under lång tid framöver.

På Arlanda beskriver Norwegian Technicals stationschef Knut Lövgren situationen som särskilt bekymmersam inom plåt- och strukturarbete. Många större jobb som tidigare gjordes i Sverige utförs numera utomlands, vilket gör att den kompetensen håller på att försvinna.

Av Erik Karlsson

Sigtuna tappar i ranking av företagsklimat

Näringsliv Sigtuna kommun backar 22 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat och hamnar i år på plats 88 av landets 290 kommuner. Det är kommunens sämsta resultat sedan mätningarna startade 2001. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 32 000 företagare i Sverige.

Elever får prova på byggyrken vid Arlanda

Näringsliv Den 17–18 september hålls en yrkesmässa på Byggbranschens säkerhetspark vid Arlanda, dit omkring 400 elever från årskurs 8 och 9 är inbjudna. Under två dagar får eleverna testa på olika yrken inom samhällsbyggnadssektorn genom 11 stationer bemannade av yrkesverksamma.

Norwegian utökar från Arlanda nästa sommar

Näringsliv Norwegian presenterar sitt basprogram för sommaren 2026 och meddelar att flygbolaget kommer att trafikera över 60 linjer till mer än 50 destinationer från Sverige. För Arlanda innebär det fler avgångar till flera populära resmål samt en breddning av utbudet.

Marknadsplatsen prisas

Näringsliv Marknadsplatsen i Terminal 5 på Arlanda har utsetts till vinnare i den nordiska finalen av NCSC Nordic Awards i kategorin ”Årets kommersiella yta under 25 000 kvadratmeter”.

Stor fastighetsaffär i Sigtuna

Näringsliv En fastighetsaffär har genomförts i Sigtuna och Knivsta. Arnolds Vingar AB har sålt ett bestånd bestående av fyra bostadsfastigheter, en förskola och en kontorsfastighet till CJE Förvaltnings AB. Totalt omfattar affären 3 500 uthyrbara kvadratmeter i centrala lägen.