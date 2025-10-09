Brist på flygtekniker märks även på Arlanda

Det råder fortsatt stor brist på flygteknisk personal i Sverige – något som märks tydligt på Arlanda flygplats.

Enligt en ny rapport från Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) saknas särskilt flygplåtslagare och tekniker med el- och avionikkompetens.

I rapporten Trendindikator Flyg 2025–2028 uppger 73 procent av de tillfrågade företagen, bland andra SAS, Försvarsmakten och Svenskt Ambulansflyg, att det råder brist på flygteknisk personal. Sju av tio företag planerar dessutom att rekrytera inom tre år.

Enligt TYA försvann mycket kompetens under pandemin när många anställda bytte bransch. Eftersom det tar flera år att utbilda sig och bli certifierad flygtekniker väntas bristen bestå under lång tid framöver.

På Arlanda beskriver Norwegian Technicals stationschef Knut Lövgren situationen som särskilt bekymmersam inom plåt- och strukturarbete. Många större jobb som tidigare gjordes i Sverige utförs numera utomlands, vilket gör att den kompetensen håller på att försvinna.