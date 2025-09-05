Delar av delegationen som besökte Barnahus i kommunen.Foto: Sigtuna kommun

Brasiliens riksåklagare på studiebesök

Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.

I Brasilien finns ingen motsvarighet till barnahus. I Sverige samlas flera myndigheter under samma tak för att ge stöd till barn som utsatts för våld eller sexualbrott. Polis, åklagare, socialtjänst, psykologer och vårdpersonal arbetar tillsammans i barnanpassade lokaler för att undvika att barnet behöver upprepa sina berättelser för flera aktörer. Enligt Sigtuna kommun genomförs barnförhör i snitt inom en vecka från att ett ärende kommit in, vilket gör processen mer effektiv och anpassad för barnets behov.

Av Erik Karlsson

Miljöbrott stoppades vid Hagbyholm

Blåljus Polisen kallades under onsdagen till Hagbyholm utanför Sigtuna sedan ett misstänkt miljöbrott uppdagats. Vid väg 263 upptäcktes 20–30 sopsäckar som hade dumpats i diket.

Få unga i kommunfullmäktige

Politik Unga vuxna är klart underrepresenterade i lokalpolitiken. Nya siffror visar att bara åtta procent av landets kommun- och regionfullmäktigeledamöter är under 30 år, trots att nästan var femte invånare i Sverige tillhör den åldersgruppen.

Över 3000 störs på natten av buller

Nyheter Allt fler uppger att de får sin nattsömn störd av trafikbuller. I Sigtuna kommun handlar det om cirka 3 200 personer, motsvarande sex procent av invånarna. Det visar Miljöhälsorapporten, en undersökning från Folkhälsomyndigheten.

Sigtuna klättrar i rankingen av friluftskommuner

Nyheter Naturvårdsverket har tillsammans med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och kulturchefsförening presenterat årets ranking av Sveriges friluftskommuner. Sigtuna placerar sig i år på plats 111 i landet och rankas som nummer 10 av 26 kommuner i Stockholms län.

Storboda byggs om för unga dömda

Nyheter Efter nästa sommar kan de första fängelserna för barn mellan 15 och 17 år öppna i Sverige. En av dem blir Storboda, som just nu byggs om för att kunna ta emot unga dömda från och med den 1 juli 2026.