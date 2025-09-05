Brasiliens riksåklagare på studiebesök

Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.

I Brasilien finns ingen motsvarighet till barnahus. I Sverige samlas flera myndigheter under samma tak för att ge stöd till barn som utsatts för våld eller sexualbrott. Polis, åklagare, socialtjänst, psykologer och vårdpersonal arbetar tillsammans i barnanpassade lokaler för att undvika att barnet behöver upprepa sina berättelser för flera aktörer. Enligt Sigtuna kommun genomförs barnförhör i snitt inom en vecka från att ett ärende kommit in, vilket gör processen mer effektiv och anpassad för barnets behov.