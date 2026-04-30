Brandrisk under Valborg – uppmaning till försiktighet

Det råder förhöjd risk för bränder i skog och mark under Valborg i Sigtuna kommun. Enligt SMHI gäller varningen under torsdagen, från morgon till sen kväll.

Det torra läget gör att eld lätt kan få fäste och sprida sig snabbt, särskilt i samband med valborgseldar. Även gnistor från grillar eller maskiner kan orsaka bränder. Allmänheten uppmanas att vara extra försiktig vid eldning och att kontrollera om det råder eldningsförbud. Räddningstjänsten betonar att bränder i den här typen av väder snabbt kan få stor spridning och i värsta fall påverka både bebyggelse och infrastruktur.