Brandrisk under Valborg – uppmaning till försiktighet
Det råder förhöjd risk för bränder i skog och mark under Valborg i Sigtuna kommun. Enligt SMHI gäller varningen under torsdagen, från morgon till sen kväll.
Det torra läget gör att eld lätt kan få fäste och sprida sig snabbt, särskilt i samband med valborgseldar. Även gnistor från grillar eller maskiner kan orsaka bränder. Allmänheten uppmanas att vara extra försiktig vid eldning och att kontrollera om det råder eldningsförbud. Räddningstjänsten betonar att bränder i den här typen av väder snabbt kan få stor spridning och i värsta fall påverka både bebyggelse och infrastruktur.
Notiser Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.
Politik Inför höstens kommunval i Sigtuna har Newsworthy gått igenom hur stödet för partierna varierar mellan olika delar av kommunen. Bilden är tydlig: vissa områden är starka fästen för respektive parti, medan andra i princip är svaga zoner.
Notiser Under 2025 rapporterades sju fall av den fästingburna sjukdomen i Sigtuna kommun, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten som Newsworthy sammanställt. Det är fem fler än året innan och den högsta siffran som noterats i kommunen.