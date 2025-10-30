Sedig (KD) och Brodd (M)Foto: Pressbild

Brandell blundar för verkligheten

Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Tomas Brandell får det att framstå som att det är något som inte är tillräckligt bra. Låt oss därför blicka tillbaka och se vad som har hänt under de tio åren.

2015 var ett bra år resultatmässigt för äldreomsorgen när det gällde särskilt boende, då under socialdemokratiskt styre. Sedan hände någonting 2016 och 2017 då nöjdheten blev betydligt mycket lägre, också det under socialdemokratiskt styre. En kvalificerad gissning är att äldreomsorgen tog stryk av Socialdemokraternas dåligt skötta ekonomi och kraftiga besparingar under de åren. År 2017 tillträdde en ny kommunledning och Sigtuna har sedan dess tagit sig från 75 procent till 82 procents nöjdhet bland de boende. Låt oss då också komma ihåg hur svårt pandemin drabbade äldreomsorgen i såväl Sigtuna som resten av landet under de åren.

Utvecklingen i äldreomsorgen har varit en resa utan dess like och givetvis är det många faktorer som bidrar till de fina resultaten. Vi är en målinriktad politisk ledning som satsar på rätt saker. Det finns en förvaltning som är kompetent och lyfter de möjligheter som finns samt tar tag i de utmaningar de möter. Det finns väl utbildad personal som visar stolthet för sina arbetsuppgifter och som bemöter de äldre med god omsorg och respekt. Det är så oerhört trist att Socialdemokraterna, med Tomas Brandell i spetsen, återigen smutskastar och trampar på den fina äldreomsorg vi faktiskt har i den här kommunen.

Låt oss gå vidare till hemtjänsten. Tomas Brandell hänvisar till 2017 då nöjdheten hos de äldre som hade hemtjänst var 85 procent. Låt oss då påminna om att Sigtuna kommun med den siffran var rankad på plats 268 av 287 kommuner. Tomas Brandell får gärna berätta varför just det resultatet var så fantastiskt. Ser vi till hemtjänstens resultat ser vi även där en positiv trend. Från 2020 till 2025 har nöjdheten hos de äldre ökat med hela 12 procentenheter.

Om man tittar vidare på de enskilda utförare som är verksamma i kommunen har nöjdheten ökat betydligt från föregående år hos två av dem. Det kan kanske tyckas gå för långsamt, men det går stadigt uppåt och det är vi väldigt stolta och glada över. Billiga poänger utan en djupare analys är däremot oftast snabba, men visar sällan några resultat. Utifrån Tomas Brandells replik är det troligtvis det vi kan förvänta oss om olyckan skulle vara framme i valet nästa år och han skulle bli ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Sigtuna.

Nej, låt oss få fortsätta det framgångsrika arbetet med att ständigt förbättra äldreomsorgen som dessutom nu visar positiva resultat i mätning efter mätning. Det är våra kommuninvånare värda.

  • Erik Sedig (KD), ordförande vård- och omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande vård- och omsorgsnämnden
Av redaktion@marsta.nu

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

kyrkovalet

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Insändare Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.

Ditt engagemang behövs i lokalpolitiken

Insändare Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!

Dålig politik ger för få sommarjobb

Insändare I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.

Skolan är viktigast för Liberalerna

Insändare Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.

Sverigekortet gör resande tillgängligt för fler

Insändare Sommarsverige bjuder på något för alla. Från Ystad till Haparanda, från Stockholm till Göteborg kryllar det av smultronställen med natur, kultur och allt däremellan. Många svenskar vill se sig om i vårt vackra land - men höga priser på bussar och tåg gör möjligheterna begränsade för många.