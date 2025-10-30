Brandell blundar för verkligheten

Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Tomas Brandell får det att framstå som att det är något som inte är tillräckligt bra. Låt oss därför blicka tillbaka och se vad som har hänt under de tio åren.

2015 var ett bra år resultatmässigt för äldreomsorgen när det gällde särskilt boende, då under socialdemokratiskt styre. Sedan hände någonting 2016 och 2017 då nöjdheten blev betydligt mycket lägre, också det under socialdemokratiskt styre. En kvalificerad gissning är att äldreomsorgen tog stryk av Socialdemokraternas dåligt skötta ekonomi och kraftiga besparingar under de åren. År 2017 tillträdde en ny kommunledning och Sigtuna har sedan dess tagit sig från 75 procent till 82 procents nöjdhet bland de boende. Låt oss då också komma ihåg hur svårt pandemin drabbade äldreomsorgen i såväl Sigtuna som resten av landet under de åren.

Utvecklingen i äldreomsorgen har varit en resa utan dess like och givetvis är det många faktorer som bidrar till de fina resultaten. Vi är en målinriktad politisk ledning som satsar på rätt saker. Det finns en förvaltning som är kompetent och lyfter de möjligheter som finns samt tar tag i de utmaningar de möter. Det finns väl utbildad personal som visar stolthet för sina arbetsuppgifter och som bemöter de äldre med god omsorg och respekt. Det är så oerhört trist att Socialdemokraterna, med Tomas Brandell i spetsen, återigen smutskastar och trampar på den fina äldreomsorg vi faktiskt har i den här kommunen.

Låt oss gå vidare till hemtjänsten. Tomas Brandell hänvisar till 2017 då nöjdheten hos de äldre som hade hemtjänst var 85 procent. Låt oss då påminna om att Sigtuna kommun med den siffran var rankad på plats 268 av 287 kommuner. Tomas Brandell får gärna berätta varför just det resultatet var så fantastiskt. Ser vi till hemtjänstens resultat ser vi även där en positiv trend. Från 2020 till 2025 har nöjdheten hos de äldre ökat med hela 12 procentenheter.

Om man tittar vidare på de enskilda utförare som är verksamma i kommunen har nöjdheten ökat betydligt från föregående år hos två av dem. Det kan kanske tyckas gå för långsamt, men det går stadigt uppåt och det är vi väldigt stolta och glada över. Billiga poänger utan en djupare analys är däremot oftast snabba, men visar sällan några resultat. Utifrån Tomas Brandells replik är det troligtvis det vi kan förvänta oss om olyckan skulle vara framme i valet nästa år och han skulle bli ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Sigtuna.

Nej, låt oss få fortsätta det framgångsrika arbetet med att ständigt förbättra äldreomsorgen som dessutom nu visar positiva resultat i mätning efter mätning. Det är våra kommuninvånare värda.