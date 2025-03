Brand på koloniområde i Märsta släckt av räddningstjänsten

En kolonistuga brann under natten.

Sent på onsdagskvällen larmades räddningstjänsten till ett koloniområde i Märsta efter en brand vid en veranda. Larmet kom in vid 22.30, och initialt fanns oro för att elden skulle sprida sig till ett närliggande växthus. Räddningspersonalen kunde dock snabbt få branden under kontroll, och vid 23.15 var insatsen avslutad, rapporterar UNT.