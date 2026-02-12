Brand på återvinningsanläggning i Rosersberg

Det brann under natten i en återvinningsanläggning i Rosersberg

SOS Alarm fick klockan 03.36 larm om en brand i Rosersberg i Sigtuna kommun under natten mot torsdag. Enligt räddningstjänsten var det personal på en återvinningsanläggning som upptäckte branden och slog larm. Det brann i en hög med brännbart material på anläggningen. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen för att hantera branden. Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador.

Av redaktion@marsta.nu
Hovrätten dömer man för dödsolycka i Valsta

Notiser Svea hovrätt dömer en man för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik efter en dödsolycka i Valsta den 7 juni 2023. En pojke avled efter att ha blivit påkörd vid ett obevakat övergångsställe.

Humlegården kan bli ny träffpunkt

Politik Humlegården föreslås utvecklas till en gemensam träffpunkt med bland annat bibliotek och kontaktcenter. Det framgår av en förstudie som nu har presenterats för kommunen.