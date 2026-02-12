Brand på återvinningsanläggning i Rosersberg

Det brann under natten i en återvinningsanläggning i Rosersberg
SOS Alarm fick klockan 03.36 larm om en brand i Rosersberg i Sigtuna kommun under natten mot torsdag. Enligt räddningstjänsten var det personal på en återvinningsanläggning som upptäckte branden och slog larm. Det brann i en hög med brännbart material på anläggningen. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen för att hantera branden. Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador.
