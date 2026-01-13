Brand på Arlanda – Kraftig rökutveckling

Vid 00.20 larmades brandkår till brand på Arlandas Terminal 5.

En brand utbröt strax före midnatt i ett utrymme vid terminal 5 på Arlanda flygplats. Räddningstjänsten larmades till platsen och arbetade vid 01-tiden fortfarande med att ventilera ut rök ur området.

Det brann i ett rum under terminalen, i närheten av bagageutlämningen. Branden ska ha varit släckt efter cirka 30 minuter, uppger en ledningsoperatör för Aftonbladet.

Flera resenärer vittnar om att de leddes vidare till terminal 4 utan möjlighet att hämta sitt bagage. En läsare beskriver för Aftonbladet att det var kraftig rökutveckling i bagagehallen och att det luktade brand.