Brand i villa i Märsta – släcktes snabbt av räddningstjänsten

På tisdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till en villa i Märsta efter att det börjat brinna i ett pannrum i källaren. Larmet kom in vid 16.43 och flera enheter skickades till platsen.

När brandstyrkorna kom fram hade samtliga som befann sig i huset redan tagit sig ut på egen hand och ingen person skadades. Branden var begränsad till källaren och kunde snabbt släckas. Vid 17.20 var släckningsarbetet avslutat och räddningstjänsten arbetade därefter med att vädra ut rök från byggnaden innan de kunde lämna platsen, rapporterar UNT.se.