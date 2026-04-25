Brand i Valsta – massagepistol orsakade rökutveckling
En brand uppstod i en lägenhet i Valsta under lördagsförmiddagen efter att en massagepistol börjat brinna. Larmet kom strax efter klockan tio.
Enligt UNT.se blev det snabbt kraftig rökutveckling i bostaden. Enheter skickades till platsen för att kontrollera situationen och vädra ur lägenheten. Insatsen kunde avslutas strax före klockan elva efter att bostaden ventilerats och läget bedömts som under kontroll.
