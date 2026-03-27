Brand i uterum i Arenberga – boende släckte själva
Det började brinna i ett uterum i Arenberga vid lunchtid på fredagen.
Enligt UNT.se uppstod branden i samband med att de boende eldade inomhus, varpå elden spred sig till uterummet eller altanen. En granne uppmärksammade branden och slog larm. De boende lyckades själva släcka elden innan räddningstjänsten kom fram. Ingen person skadades. Det är oklart hur omfattande skadorna på bostaden blev.
Notiser Sigtuna kommun nådde inte hela vägen fram när Sveriges Arkitekter delade ut priset Landmärket för årets bästa utemiljö. Projektet Hamnplan i Sigtuna var nominerat, men priset gick till Framnäs strandpark i Lidköping.
Notiser Sigtuna kommun ökar arbetet med skyddsjakt för att minska problemen med vildsvin. Insatserna sker bland annat i området kring Eneby och längs väg 263, där skador och risker i trafiken pekas ut som särskilt stora.
Politik Företrädare för Liberalerna har varit på plats vid förvaret och mottagnings- och återvändandecentret i Arlandastad. Med under dagen fanns även riksdagsledamoten och migrationspolitiske talespersonen Patrik Karlson.
Notiser En 35-årig bilist från Märsta får böter efter att polisen filmat honom köra länge i mittenfilen på E4 norr om Stockholm, utan att väja till höger. Tingsrätten konstaterar att föraren bröt mot trafikregler som få känner till, enligt experter.
Notiser Rosersbergs skytteförening i Tallmilan står inför en oviss framtid efter att Fortifikationsverket sagt upp arrendeavtalet för skytteanläggningen. Beskedet gäller från och med nu fram till den 31 oktober 2029, och föreningen har ännu inte fått någon konkret förklaring till beslutet.