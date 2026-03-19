Brand i lägenhet i Brännbo

Vid lunchtid på torsdagen bröt en mindre brand ut i ett flerfamiljshus i Brännbo i Sigtuna.

Larmet kom in vid 13-tiden efter uppgifter om rökutveckling från en lägenhet. Enligt UNT.se handlade det om bråte som hade börjat brinna.

Ingen person befann sig i lägenheten vid tillfället och branden kunde snabbt släckas. Därefter ventilerades bostaden.

Orsaken till branden är oklar. Insatsen avslutades vid 14-tiden.