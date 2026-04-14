Brand i gamla outletområdet

Under tisdagseftermiddagen började det brinna i ett mindre utrymme i en större byggnad i gamla outletområdet i Arlandastad.

Det var vid 14-tiden som larm om branden kom. Räddningstjänsten kunde snabbt hindra branden från att sprida sig vidare, men rök spreds i byggnaden. Arbetet har därför inriktats på ventilation och eftersläckning. Enligt UNT.se är läget under kontroll, men styrkor kommer att vara kvar på platsen fram till sen eftermiddag. I byggnaden finns bland annat restaurangverksamhet och bilverkstad. Ingen person ska ha skadats i samband med händelsen.