Brand i gamla outletområdet

14 apr kl. 18:57
Politik Flera partier har färre kandidater inför höstens val till kommunfullmäktige. I Sigtuna har Kristdemokraterna tappat sju namn jämfört med valet 2022, enligt siffror som Newsworthy sammanställt.
14 apr kl. 07:11
Notiser En pågående strejk inom tyska flygbolaget Lufthansa påverkar flygtrafiken till och från Arlanda.
14 apr kl. 07:08
Nyheter Ett SAS-plan tvingades avbryta starten från Arlanda vid lunchtid på måndagen efter ett tekniskt larm, enligt Expressen.
14 apr kl. 05:50
Notiser Morgonkollen - 14 april!
13 apr kl. 16:06
Nyheter Under 2025 tillkom 3,7 megawatt ny solel i Sigtuna. Det innebär en ökning med 13 procent jämfört med året innan, men en lägre takt än i landet i stort.
13 apr kl. 08:55
Blåljus Vid åttatiden på måndagsmorgonen inträffade en singelolycka på Vassundavägen utanför Sigtuna.
13 apr kl. 08:02
Politik Fyra kommuner i Arlandaregionen har tecknat ett avtal om att klimatreducera sina flygresor i tjänsten till 100 procent. Det handlar om Sigtuna, Knivsta, Upplands Väsby och Vallentuna.
13 apr kl. 06:11
Notiser Morgonkollen - 13 april!
12 apr kl. 18:20
Notiser Irans exilprins Reza Pahlavi landade på Arlanda under söndagsförmiddagen. I samband med besöket genomfördes en poliseskort som påverkade trafiken på E4 mellan Arlanda och centrala Stockholm.
12 apr kl. 09:42
Notiser Sju personer från Plock-Robbans gäng har samlat in närmare 90 kilo skräp i centrala Märsta och omkringliggande områden under lördagsförmiddagen.
12 apr kl. 09:36
Notiser SMHI varnar för stor gräsbrandrisk i kommunen under söndagen.
12 apr kl. 09:29
Nyheter Under årets första kvartal sjönk andelen laddbara bilar bland nyregistreringarna i Sigtuna kommun. Samtidigt ökar elbilsförsäljningen i landet som helhet.
12 apr kl. 05:45
Notiser Morgonkollen - 12 april!
11 apr kl. 10:35
Nyheter Antalet cykelstölder ligger kvar på en relativt låg nivå – men det finns tydliga skillnader inom kommunen.
11 apr kl. 05:51
Notiser Morgonkollen - 11 april!
10 apr kl. 16:09
Notiser Fem personer döms för grov narkotikasmuggling efter att ett paket med möbler visat sig innehålla stora mängder cannabis. Försändelsen stoppades på Arlanda i oktober.
10 apr kl. 11:51
Blåljus Under mars månad tog SOS Alarm emot 383 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun. Det är något fler än snittet för månaden.
10 apr kl. 06:15
Notiser Morgonkollen - 10 april!
10 apr kl. 05:48
Blåljus En trafikolycka inträffade underifrån natten vid Tollsta bron mellan Odensala och Märsta.
9 apr kl. 12:53
Politik Oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons (M) i Region Stockholm lämnar politiken i samband med höstens val. Det skriver han i ett inlägg på Facebook.
9 apr kl. 10:06
Notiser Sigtuna kommun omfattas av gräsbrandsrisk som SMHI utfärdat för torsdagen.
9 apr kl. 07:24
Politik Sigtuna kommun avser sälja sina vindkraftverk. En utredning kommer initieras för att utreda möjligheterna till en försäljning
9 apr kl. 05:36
Notiser Morgonkollen - 9 oktober!