Foto: Insändarbild

Brand i flygplan på Arlanda – räddningstjänsten släckte

En brand uppstod i ett flygplan på Arlanda flygplats under torsdagseftermiddagen. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen och kunde snabbt släcka branden. Ingen person skadades.

Enligt UNT.se rörde det sig om någon form av värmeanläggning som hade börjat brinna inne i flygplanet. Larmet inkom vid 16.40-tiden och vid cirka 16.55 var branden släckt. Ingen var i behov av ambulansvård och det fanns ingen misstanke om brott. Den övriga flygtrafiken påverkades inte av händelsen.

Av redaktion@marsta.nu
stormen anna

Ovädret Anna är över

Notiser SMHI har plockat bort vädervarningen för kommunen och östra Svealand. Ovädret Anna påverkar inte längre kommunen eller resterande del av Uppland.

Stormen Anna

Stor påverkan på flyget

Nyheter Flygtrafiken vid Arlanda påverkas av stormen Anna, som för med sig kraftigt vinterväder och omfattas av en orange varning i delar av Sigtuna kommun.