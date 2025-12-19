Brand i återvinning i Rosersberg – släckt efter en timme

En brand bröt ut i en hög med wellpapp på en återvinningsanläggning i Rosersberg under fredagseftermiddagen.

Larmet kom in strax efter klockan 16 på fredagen, rapporterar unt.se. Enligt räddningstjänsten rörde det sig om öppna lågor i en cirka 20 gånger 20 meter stor hög med wellpapp. Räddningstjänsten arbetade med att få ut allt material ur högen och lyckades efter en stund släcka branden. Hur branden startade är fortfarande oklart. Insatsen avslutades strax efter klockan 17.