Brand i återvinning i Rosersberg – släckt efter en timme
En brand bröt ut i en hög med wellpapp på en återvinningsanläggning i Rosersberg under fredagseftermiddagen.
Larmet kom in strax efter klockan 16 på fredagen, rapporterar unt.se. Enligt räddningstjänsten rörde det sig om öppna lågor i en cirka 20 gånger 20 meter stor hög med wellpapp. Räddningstjänsten arbetade med att få ut allt material ur högen och lyckades efter en stund släcka branden. Hur branden startade är fortfarande oklart. Insatsen avslutades strax efter klockan 17.
Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.
Politik E4 vid Arlanda pekas ut som en av de viktigaste infrastruktursatsningarna i Stockholm-Mälarregionen när Mälardalsrådet nu svarar regeringen inför beslut om den nationella infrastrukturplanen för åren 2026–2037.
Nyheter Antalet dödsfall i trafiken under julhelgerna har minskat kraftigt de senaste 20 åren. Inför årets julhelg har försäkringsbolaget If sammanställt statistik över de mest olycksdrabbade vägarna. I Sigtuna kommun sticker E4 ut.
Nyheter En misstänkt plundring har upptäckts vid ett vikingatida område nära Fornsigtuna. En anmälan är på väg till länsstyrelsen i Stockholm. Fyndet är det tredje kända fallet på kort tid i Mälardalen.
Politik Pernilla Bergqvist toppar återigen Liberalernas lista inför valet 2026 - Vi går till val med en stark och bred lista — en kombination av lång politisk erfarenhet och ny energi. Det är med ödmjukhet och stolthet som jag tar ansvar att leda Liberalerna mot 2026, säger Pernilla Bergqvist.