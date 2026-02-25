Bråk på verkstad – två män anmäler varandra

Vid 14.59 på tisdagen larmades polisen till en verkstad i Märsta efter uppgifter om ett slagsmål.

En man i 55-årsåldern ringde och uppgav att han blivit slagen av en yngre man. Kort därefter kontaktade även den yngre mannen polisen och uppgav att det var han som blivit slagen. Enligt polisen ska bråket ha handlat om en bil och pengar, men exakt vad som låg bakom är oklart. Slagsmålet avbröts när en tredje person gick emellan.

Båda männen anmäler varandra för misshandel. Ingen har gripits och ingen av parterna behövde uppsöka sjukvård.