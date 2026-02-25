Bråk på verkstad – två män anmäler varandra

23 feb kl. 12:43
Nyheter En person häktades vid Attunda tingsrätt misstänkt för deltagande i terroristorganisation. Beslutet fattades efter en häktningsförhandling som genomfördes under fredagen.
22 feb kl. 15:46
Nyheter En kabinanställd hos Scandinavian Airlines har omhändertagits på Arlanda efter att ha blåst positivt i ett alkoholtest, enligt Aftonbladet.
22 feb kl. 08:42
Nyheter Ett arbetsfordon började brinna vid F-piren på Terminal 5 på Arlanda flygplats natten mot söndag. Larmet kom in till SOS strax före klockan 01.30.
20 feb kl. 15:14
Nyheter En man omhändertogs på fredagsmorgonen efter en stöld i en butik på Stockholm Arlanda Airport.
20 feb kl. 10:51
Nyheter Två trafikolyckor inträffade i Märsta under fredagsmorgonen och påverkade trafiken i området.
17 feb kl. 19:44
Nyheter Ett bråk med flera inblandade personer inträffade på en buss vid Märsta station under tisdagsförmiddagen, rapporterar unt.se.
17 feb kl. 06:41
Nyheter En man i 30-årsåldern omhändertogs sent på måndagskvällen efter att ha påträffats sovande i ett trapphus på Stockholmsvägen i Märsta. Han misstänks nu för flera brott.
17 feb kl. 02:56
Nyheter Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.
16 feb kl. 19:36
Nyheter Två fordon kolliderade på måndagseftermiddagen inne på flygplatsområdet på Arlanda. Ingen person skadades i samband med olyckan.
16 feb kl. 11:35
Nyheter En personbil och en lastbil kolliderade på måndagsförmiddagen i korsningen Lindberghs gata/ Pionjärsvägen i Arlandastad. En person uppgav smärta i nacken.
16 feb kl. 02:38
Nyheter Under natten mot måndag larmades SOS om en bilbrand i Märsta.
13 feb kl. 21:43
Nyheter Polispatruller sökte vid 18.40-tiden efter såväl målsägare som misstänkta ungdomar efter en misstänkt misshandel i Nymärsta kulle i Märsta.
13 feb kl. 10:49
Nyheter Under morgonen upprättades en anmälan om bedrägeri på Arlanda express.
12 feb kl. 12:46
Nyheter Det brann under natten i en återvinningsanläggning i Rosersberg
11 feb kl. 21:49
Nyheter Polis hade en omfattande insats i Märsta med anledning av ett misstänkt narkotikabrott.
11 feb kl. 18:05
Nyheter Den insatsen som pågick under tisdagen på återvändandecenter i Arlandastad föregicks av en allvarlig händelse.
10 feb kl. 17:33
Nyheter Under tisdagen har det varit en större polisinsats vid Migrationsverkets återvändarcenter i Arlandastad.
9 feb kl. 15:57
Nyheter Ett vittne såg en man stå och kissa på allmän plats i Märsta, vilket också innebar att han visade sitt könsorgan.
9 feb kl. 14:48
Nyheter Vid 14.30-tiden krockade flera fordon på E4:an norr om Måby.
5 feb kl. 16:31
Nyheter Ett dött lodjur påträffades under förmiddagen intill E4 norr om avfarten mot Arlanda. Eftersom ingen förare anmält olyckan upprättar polisen en anmälan om jaktbrott.
5 feb kl. 05:25
Nyheter Under natten larmades brandkår till en brand i Lilla Ultuna utanför Arlanda.
3 feb kl. 11:27
Nyheter Under morgonen föll en lyktstolpe över en bil och blockerade vägen i Arlandastad.
2 feb kl. 20:39
Nyheter Vid 20-tiden larmades ett stort pådrag till Märsta Centrum med anledning av en misstänkt explosion.