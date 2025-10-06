Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Bråk om elsparkcykel ledde till dubbel anmälan i Valsta

En 13-årig pojke och en 50-årig man har båda polisanmält varandra för misshandel efter ett bråk i Valsta på söndagskvällen. En elsparkcykel ska ha varit orsaken till konflikten, enligt unt.se

Polisen larmades vid 18-tiden på söndagen om ett bråk utomhus i Valsta. Enligt anmälan ska den 13-årige pojken ha blivit örfilad och dragen i örat av mannen. När polisen inledde sin utredning framkom det dock att mannen i sin tur hade gjort en motanmälan där han uppger att pojken misshandlat honom. Polisen har upprättat anmälningar om misshandel från båda parter och utreder nu händelsen vidare. En elsparkcykel misstänks ha varit bakgrunden till bråket, rapporterar unt.se.

Av Erik Karlsson

