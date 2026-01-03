Bråk mellan taxichaufför och kund vid Arlanda

En ordväxling mellan en taxichaufför och en kund ledde till polisinsats vid Arlanda under lördagsförmiddagen. En av männen misstänks nu för brott.

En taxichaufför och en kund hamnade i bråk vid Arlanda strax efter klockan 09 på lördagen. Enligt polisen ska parterna ha hotat varandra och kunden ska även ha sparkat på bilen, rapporterar UNT. Både taxichauffören och kunden är män i 40-årsåldern. Kunden är misstänkt för olaga hot och ofredande. Vad som låg bakom konflikten är i nuläget oklart, enligt uppgifter till UNT.