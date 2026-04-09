Bra Askerson! Men glöm inte Ayla.

Det är positivt och ansvarsfullt att Mattias Askerson (M) har önskat om ett träff med migrationsminister Johan Forsell för att diskutera migrationspolitiken och hur de påverkar kommunen. Att frågan lyfts till den nivån är viktigt och visar att det finns en vilja att ta ansvar och föra dialog.

Det är också viktigt att Askerson lyfter Märstabon Ayla under mötet.

Ayla kom till Sverige som barn och har vuxit upp i Märsta. Hon har gått i skolan här, tagit studenten och arbetar idag inom omsorgen samtidigt som hon vidareutbildar sig. Hon har byggt sitt liv här och gör det som förväntas – studerar, arbetar och bidrar. Trots det lever hon med osäkerheten att kunna utvisas.

Det här är ett exempel på de så kallade tonårsutvisningarna, där unga människor som rotat sig i Sverige riskerar att förlora allt. Det är en fråga som berör många och väcker starka känslor, just för att den handlar om framtid, trygghet och tillhörighet.

Mötet mellan Askerson och Forsell är en möjlighet att lyfta den typen av verklighet. Att regeringens besked om pausa utvisningarna gäller inte ungdomar som redan har fått ett beslut eller snart fyller 22år såsom Ayla.

Jag hoppas att Askerson, som kommunstyrelsens ordförande och en av kommunens främsta företrädare, tar den möjligheten.

Ayla må vara ett enskilt fall i Migrationsverkets system, men hon är också en människa som har vuxit upp här, har sin vardag och sin framtid här – och borde få fortsätta leva sitt liv här, precis som många andra.

Därför är min förhoppning att mötet används fullt ut.

Att Aylas fall tas upp.Att frågan om tonårsutvisningar diskuteras.

Leo Ahmed(V)

Ordförande i Vänsterpartiet Märsta-Sigtuna

Grundare för Nätverket för ungdomar som hotas av tonårsutvisning