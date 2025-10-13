Böter efter att ha följt flickvän till gaten på Arlanda

En man döms till villkorlig dom och böter på 10 000 kronor efter att ha gått bakom säkerhetskontrollen på Arlanda – utan att vara i tjänst, rapporterar Expressen.

Händelsen inträffade i juni när mannen följde med sin flickvän till flygplatsen. Han arbetade för ett flygbolag och använde sin passerbricka för att ta sig in på den så kallade ”Arlanda Airside”, där gaterna finns inför avgående flyg.

Enligt Expressen hade mannen utbildning i flygplatssäkerhet via Swedavia, men han var inte i tjänst vid tillfället. I förhör uppgav han att han inte tänkte på att det var förbjudet att vistas i området privat, och att han endast ville följa med sin flickvän till gaten.

Tingsrätten konstaterar dock att tillträdet var otillåtet, oavsett syfte, och mannen döms för otillbörligt tillträde till skyddsobjekt.