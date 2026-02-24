Bostadspolitiken i kommunen havererar

Moderatstyret föreslår nu återigen kommunfullmäktige att godkänna att 64 hyreslägenheter i SigtunaHems bestånd i Sigtuna stad ska säljas och ombildas till bostadsrätter. Detta är fortsättningen på haveriet för bostadspolitiken i kommunen.

I Sigtuna bostadsförmedlings kö står 14 877 personer och väntar på ett förstahandskontrakt. Kötiden är i normalfallet flera år. Nyproducerade hyresrätter kan dock förmedlas på kortare tid men det beror på att hyrorna är så ofantligt höga att många inte har råd att bo där. Men istället för att bygga nya hyresrätter med rimlig hyra menar moderatstyret att AB SigtunaHem ska sälja ut delar av sitt bestånd. Man minskar alltså de köandes möjligheter att få ett förstahandskontrakt. De befintliga hyresrätterna måste värnas eftersom få nya byggs. Att sälja ut när kommunen har en brist på hyresrätter är inte en bostadspolitik som håller.

Jag vill påstå att moderatstyret (M,SD, KD och SfS) har gett kommunens eget allmännyttiga bostadsbolag Sveriges mest extrema ägardirektiv. I ägardirektivet står det att bostadsförsörjningen primärt ska ske genom att producera bostadsrätter och egna hem. Och att bolaget skall verka för ombildning av enskilda objekt från hyresrätter till bostadsrätter. Vilket annat allmännyttigt bostadsbolag har ett sådant ägardirektiv?

Vi Socialdemokrater är inte emot bostadsrätter på något sätt. I kommunen behövs alla olika typer av bostäder, men vid en försäljning blir prislappen ca. 30 000 kr per kvadratmeter för just dessa lägenheter. Det är ett lågt kvadratmeterpris i Sigtuna stad och kan därmed läggas till på listan med dåliga affärer kommunen gjort under det moderatledda styret. Bostadsrätterna i Sigtuna stadsängar som ligger nära Pilsbo kostar ca 34 – 40 000kr per kvadratmeter. Just dessa 64 bostäder är ganska unika i sitt slag bland hyresrätter i kommunen.

De består av radhusliknande tvåvåningshus, alla med egen ingång samt uteplats och balkong. Det är viktigt att kunna erbjuda hyresgäster olika typer av bostäder och även detta är ett skäl till att vi säger nej till beslutet. Vi unnar alla som vill köpa sin bostad att göra en bra bostadsaffär men det är inte på detta sätt det ska gå till. På den reguljära bostadsmarknaden finns det idag gott om lägenheter som är till salu.

Det finns inga hållbara argument för att denna försäljning ska genomföras. När nästan 15 000 människor står i bostadskö kan man inte aktivt minska antalet hyresrätter. Snarare borde kommunledningen göra till sin uppgift att öka antalet bostäder med rimliga hyror som vanligt folk har råd med. Detta är en rent ideologisk handling från moderatstyrets håll. Vi säger nej till utförsäljningen av allmännyttans lägenheter.