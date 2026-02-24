Marie Axelsson (S)Foto: Socialdemokraterna

Bostadspolitiken i kommunen havererar

Moderatstyret föreslår nu återigen kommunfullmäktige att godkänna att 64 hyreslägenheter i SigtunaHems bestånd i Sigtuna stad ska säljas och ombildas till bostadsrätter. Detta är fortsättningen på haveriet för bostadspolitiken i kommunen.

I Sigtuna bostadsförmedlings kö står 14 877 personer och väntar på ett förstahandskontrakt. Kötiden är i normalfallet flera år. Nyproducerade hyresrätter kan dock förmedlas på kortare tid men det beror på att hyrorna är så ofantligt höga att många inte har råd att bo där. Men istället för att bygga nya hyresrätter med rimlig hyra menar moderatstyret att AB SigtunaHem ska sälja ut delar av sitt bestånd. Man minskar alltså de köandes möjligheter att få ett förstahandskontrakt. De befintliga hyresrätterna måste värnas eftersom få nya byggs. Att sälja ut när kommunen har en brist på hyresrätter är inte en bostadspolitik som håller.

Jag vill påstå att moderatstyret (M,SD, KD och SfS) har gett kommunens eget allmännyttiga bostadsbolag Sveriges mest extrema ägardirektiv. I ägardirektivet står det att bostadsförsörjningen primärt ska ske genom att producera bostadsrätter och egna hem. Och att bolaget skall verka för ombildning av enskilda objekt från hyresrätter till bostadsrätter. Vilket annat allmännyttigt bostadsbolag har ett sådant ägardirektiv?

Vi Socialdemokrater är inte emot bostadsrätter på något sätt. I kommunen behövs alla olika typer av bostäder, men vid en försäljning blir prislappen ca. 30 000 kr per kvadratmeter för just dessa lägenheter. Det är ett lågt kvadratmeterpris i Sigtuna stad och kan därmed läggas till på listan med dåliga affärer kommunen gjort under det moderatledda styret. Bostadsrätterna i Sigtuna stadsängar som ligger nära Pilsbo kostar ca 34 – 40 000kr per kvadratmeter. Just dessa 64 bostäder är ganska unika i sitt slag bland hyresrätter i kommunen.

De består av radhusliknande tvåvåningshus, alla med egen ingång samt uteplats och balkong. Det är viktigt att kunna erbjuda hyresgäster olika typer av bostäder och även detta är ett skäl till att vi säger nej till beslutet. Vi unnar alla som vill köpa sin bostad att göra en bra bostadsaffär men det är inte på detta sätt det ska gå till. På den reguljära bostadsmarknaden finns det idag gott om lägenheter som är till salu.

Det finns inga hållbara argument för att denna försäljning ska genomföras. När nästan 15 000 människor står i bostadskö kan man inte aktivt minska antalet hyresrätter. Snarare borde kommunledningen göra till sin uppgift att öka antalet bostäder med rimliga hyror som vanligt folk har råd med. Detta är en rent ideologisk handling från moderatstyrets håll. Vi säger nej till utförsäljningen av allmännyttans lägenheter.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd


Var tredje Sigtunabo saknar egen försörjning

Insändare Sigtuna står inför en dubbel utmaning: samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens lever mer än var tredje person i arbetsför ålder inte på egen försörjning. Det påverkar sammanhållning, trygghet och tillväxt negativt. När färre arbetar och betalar skatt minskar resurserna till välfärden, och långvarig arbetslöshet drabbar både individ och samhällsekonomi.

Tonårsutvisningarna måste stoppas nu

Insändare I Sverige utvisas just nu unga människor som vuxit upp här, som talar svenska, som går i skolan, jobbar extra och har hela sin familj i landet. Medan resten av familjen får stanna får dessa ungdomar beskedet att de måste lämna Sverige efter sin 18-årsdag istället för att ta studenten.

De äldre-äldre måste få bo kvar i kommunen

Insändare Från 2024 införde den borgerliga majoriteten i Sigtuna kommun ett system, där äldre kommuninvånare som behöver flytta till ett särskilt boende för äldre (säbo) visserligen erbjuds lägenhet i de fyra kommunala boendena Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, men också i 13 kontrakterade, privatdrivna säbon. Av dessa 13 finns 12 i andra kommuner och de ska ligga inom 3,5 mils avstånd från Märsta station.

Ayla är en av oss!

Insändare Jag skriver det här inte bara som politiker men också som en medmänniska och som kommuninvånare. För Ayla är inte ett ärendenummer. Hon är en ung kvinna som vuxit upp här, gått i våra skolor och tagit studenten precis som så många andra av våra barn.

Framåt 2026 för Sigtuna kommun

Insändare När klockan slår tolv inatt går vi in i valåret 2026 och lämnar officiellt 2025 bakom oss. Ett år då mycket i vår omvärld blivit både kallare och osäkrare. Det låter dystert, jag vet. Men nu när vi går in i ett nytt år har vi möjlighet att vända utvecklingen.

Utbildning motverkar fattigdom

Insändare På temat fattigdom i insändare för ett par veckor sedan, vill jag gärna spinna vidare. Vi socialdemokrater tror att utbildning motverkar fattigdom.

Återkalla inte människors trygghet, säg nej till regeringens förslag!

Insändare Regeringens förslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd är ett allvarligt steg i fel riktning. Det skapar otrygghet, splittrar samhällen och riskerar att slå hårt mot människor som redan i dag är en självklar del av vårt gemensamma Sverige. Därför bör styret i Sigtuna kommun säga nej till detta även om det innebär att gå emot sina egna partikamrater på nationell nivå.

repliken: Sigtuna kommun förtjänar en seriös opposition

Insändare I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.

Livsfarligt övergångsställe!

Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.