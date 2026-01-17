Bortaseger för Skånela mot Vinslöv

Skånela vann fredagskvällens match mot Vinslöv med 32-29 och är fortsatt tvåa i tabellen.

Skånela IF vann på bortaplan mot Vinslövs HK med 32–29 i Handbollsallsvenskan. Efter en jämn första halvlek, där lagen stod 13–13, tog Skånela kommandot direkt efter paus och byggde upp en ledning som laget höll trots Vinslövs flera försök att komma ikapp. Matchen avslutades dramatiskt med röda kort på båda sidor, och Simon Lindberg satte sista målet i sista sekunden. Tobias Johansson blev matchens största målskytt med sju mål.