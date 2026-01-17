Bortaseger för Skånela mot Vinslöv

17 jan kl. 09:18
Sport Trots flera år av ökande aktivitet har ungdomsidrotten i Sigtuna kommun ännu inte nått samma nivåer som före pandemin. Nya siffror visar att utvecklingen går långsamt uppåt, men att kommunen fortfarande ligger efter riksgenomsnittet.
16 jan kl. 13:04
Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.
15 jan kl. 15:26
Handboll Skånela IF och Simon Lindberg är överens om ett nytt avtal. Kontraktet sträcker sig över tre år och innebär att Lindberg fortsätter i klubben på längre sikt.
12 jan kl. 14:41
Handboll Skånelas damer föll igen, denna gång vann Alingsås i Vikinhahallen.
10 jan kl. 08:12
Fotboll Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.
9 jan kl. 17:37
skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.
7 jan kl. 17:15
Handboll Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.
6 jan kl. 13:06
Innebandy RA19:s F13-lag slutade på en andraplats i Storvreta Cup efter finalförlust mot Vaksala med 1–0. Laget gick obesegrat genom turneringen fram till finalen.
5 jan kl. 18:14
Handboll Skånelas damjuniorer är klara för steg 4 i SM efter att ha vunnit samtliga matcher i steg 3 under helgen. Laget slutade etta i sin grupp.
5 jan kl. 10:03
skidor Det börjar dra ihop sig för säsongspremiär i Humbacken i Sigtuna. Under veckan är snöproduktionen i full gång och förutsättningarna ser goda ut för öppning.
4 jan kl. 20:31
Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.
20 dec kl. 17:20
Handboll Skånela tog en klar seger hemma mot Torslanda med 39–30 efter en match med högt tempo och mycket känslor.
19 dec kl. 08:12
Handboll Under torsdagen avslutades satsningen Handboll för alla i Vikingahallen i Märsta. Närmare 170 elever från fyra skolor deltog i gemensamma aktiviteter.
16 dec kl. 10:43
Sport Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs damlag, Mix Svart, deltog i helgen för första gången i Junior-SM i damklassen. Tävlingen avgjordes i Lund.
14 dec kl. 11:34
notiser Sedan lanseringen av Fritidskortet i september 2025 har 1 829 personer i Sigtuna kommun beviljats kortet, och 951 av dem har redan använt det för att betala för fritidsaktiviteter.
14 dec kl. 10:25
Handboll Skånela föll oväntat mot mittenlaget H43 på lördagen och riskerar att tappa förstaplatsen.
11 dec kl. 07:31
Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.
10 dec kl. 17:48
notiser Sigtuna Märsta Gymnastikklubb tävlar på Junior-SM på lördagen med laget Mix Svart JSM Dam, där 26 lag är anmälda.
8 dec kl. 15:17
kampsport Märstabon Oscar Evans vann U17 60 kiloklassen vid Baltic Sea Championship som avgjordes i Finland.
8 dec kl. 06:46
kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.
7 dec kl. 16:11
Handboll I lördagens möte i herrarnas Allsvenska slutade matchen mellan Torslanda och Skånela 30–30 efter en dramatisk andra halvlek.
1 dec kl. 07:01
Handboll Skånela besegrade Redbergslid hemma med 38-32 efter bland annat åtta mål från Elias Lundstad.
30 nov kl. 09:16
Handboll Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.