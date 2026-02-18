Börjesson och Windefalk toppar MP-listan

Miljöpartiet de gröna har beslutat om sin valsedel till kommunfullmäktigevalet 2026 i Sigtuna kommun. Beslutet fattades av partiets medlemmar den 14 februari.
Överst på listan står Lowe Börjeson, följd av Karolina Windefalk och Tove Björlin. Därefter följer Erik Glans, Helena Hjelm, Catarina Kignell Lallo, Ida Gråhed, Thord Johansson, Anne Engel, Lars Häggström, Petra Evling och Lars Wedén.
Enligt partiet består listan av både erfarna och nyare kandidater från olika delar av kommunen. Under våren ska medlemmarna även besluta om det kommunpolitiska handlingsprogrammet som anger partiets prioriteringar inför kommande mandatperiod.
Under valåret planerar partiet att delta i kampanjer och arrangemang runt om i kommunen där invånarna kan möta kandidaterna.
Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.
Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Sigtuna kommun minskar. Under januari var 8,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetssökande, vilket är något lägre än för ett år sedan. Även i större delen av Stockholms län ses en nedgång.
Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)