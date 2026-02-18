Börjesson och Windefalk toppar MP-listan

Miljöpartiet de gröna har beslutat om sin valsedel till kommunfullmäktigevalet 2026 i Sigtuna kommun. Beslutet fattades av partiets medlemmar den 14 februari.

Överst på listan står Lowe Börjeson, följd av Karolina Windefalk och Tove Björlin. Därefter följer Erik Glans, Helena Hjelm, Catarina Kignell Lallo, Ida Gråhed, Thord Johansson, Anne Engel, Lars Häggström, Petra Evling och Lars Wedén.

Enligt partiet består listan av både erfarna och nyare kandidater från olika delar av kommunen. Under våren ska medlemmarna även besluta om det kommunpolitiska handlingsprogrammet som anger partiets prioriteringar inför kommande mandatperiod.

Under valåret planerar partiet att delta i kampanjer och arrangemang runt om i kommunen där invånarna kan möta kandidaterna.