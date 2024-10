Bonava och E.ON utökar samarbete i Sigtuna

Så blir bostäderna på 32Rum&Kök-tomten Bostad Nyligen meddelade 32 Rum&Kök att de stänger ner. Planerna för bostäder på tomten går nu in i slutskedet.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 26576)

Nu knackar miljö- och hälsoinspektörer på hos kommuninvånare Bostad Thomas Gadeborg och Adrian Cordero är två av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna som börjar knacka dörr hos kommuninvånare för att ta reda på inomhusmiljön i bostäder.

HSB kräver lagändring för att stoppa olovliga andrahandsuthyrningar Bostad En ny kartläggning från HSB visar att olovlig andrahandsuthyrning förekommer i nära varannan bostadsrättsförening i Stockholms län.

Viss nedgång av bostadspriser i kommunen Bostad I augusti 2024 visade bostadsmarknaden i Sigtuna kommun en viss nedgång, med minskade priser på både bostadsrätter och villor. Trots detta har priserna ökat på årsbasis, och utbudet av villor är stabilt med 53 objekt till salu.

Kraftiga höjningar av parkeringsavgifter för hyresgäster Bostad Parkeringsavgifterna hos den kommunala hyresvärden SigtunaHem har ökat avsevärt sedan 2019, visar en granskning av Hem & Hyra. De tidigare förhandlade avgifterna har nu övergått till marknadsprissättning, vilket har lett till betydande prishöjningar.

Bostadsrätterna sjönk kraftigt i pris Bostad Under sommaren har bostadsmarknaden i Sigtuna kommun upplevt en betydande nedgång, särskilt på bostadsrättsmarknaden.

Därför inleds rekordtidig hyresförhandling Bostad märsta.nu kunde tidigare i veckan rapportera om att privata hyresvärdar i kommunen startat hyresförhandlingar redan nu och dessutom yrkat höjning med över 14 procent. Nu bemöter Fastighetsägarna kritiken från Hyresgästföreningen

Uppåt på villamarknaden i kommunen Bostad Villamarknaden går stadigt uppåt i kommunen, de senaste tre månaderna med över två procent. Däremot backar bostadsrättspriserna under perioden.

Kraftigt höjda elnätspriser drabbar lägenhetsinnehavare Nyheter Elnätspriserna har bara på ett år gått upp med 12 procent för boende i lägenheter i kommunen.

Viktigt med hänsyn på uteplatsen: Hyresgästföreningen ger råd Bostad Nu när sommaren är här spenderar vi mer tid på våra uteplatser, vilket innebär att vi kommer närmare våra grannar. Roger Höög, förbundsjurist vid Hyresgästföreningen, betonar vikten av att visa hänsyn och kommunicera för att undvika konflikter.

Så mycket krävs för en kontantinsats i kommunen Bostad Det är svårt för förstagångsköpare att ta sig in i bostadsmarknaden i kommunen. En etta kräver 367 000 kronor.

Grannar på Tingvallavägen firar gemenskap och samhörighet under områdesdag Bostad Under en varm försommarkväll samlades grannar på Tingvallavägen för att njuta av gemenskap och aktiviteter på sin innergård. Arrangerat av SigtunaHem och Hyresgästföreningen, hölls den första av fem planerade områdesdagar den 14 maj.