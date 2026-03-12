Bombskämt vid säkerhetskontrollen på Arlanda

En man i 75-årsåldern fick en skarp tillsägelse efter ett skämt vid säkerhetskontrollen på Stockholm Arlanda Airport på torsdagsmorgonen.

Händelsen inträffade vid 07-tiden när mannen skulle passera säkerhetskontrollen och uppgav att han hade en bomb i väskan, rapporterar UNT.se. Polis larmades till platsen. Mannen fick därefter gå igenom kontrollen flera gånger och genomgick även extra säkerhetskontroller. Inga farliga föremål hittades. Enligt uppgifter från polisen är mannen inte misstänkt för brott.