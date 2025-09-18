Blottare vid Rosersbergs station

En man ska ha onanerat öppet vid Rosersbergs station på torsdagsförmiddagen. Polisen larmades till platsen och en anmälan om sexuellt ofredande är upprättad.

Polisen larmades på torsdagsförmiddagen om en man som uppträdde på ett olämpligt sätt vid Rosersbergs station. Larmet kom strax efter klockan 10 och gällde en man som onanerade på platsen, rapporterar UNT.se Patrull skickades dit och en anmälan om sexuellt ofredande har upprättats. Ingen misstänkt har gripits.