Blottare vid Rosersbergs station

Polisen larmades på torsdagsförmiddagen om en man som uppträdde på ett olämpligt sätt vid Rosersbergs station. Larmet kom strax efter klockan 10 och gällde en man som onanerade på platsen, rapporterar UNT.se Patrull skickades dit och en anmälan om sexuellt ofredande har upprättats. Ingen misstänkt har gripits.
