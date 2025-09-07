Blottare på pendeln till Arlanda

Tidigt på söndagsmorgonen larmades polisen om en man som blottat sig på ett pendeltåg nära Arlanda. Händelsen inträffade strax före halv sju och flera resenärer slog larm.
Mannen, som ska vara i 40-årsåldern, klev av vid Arlanda station kort efteråt. Polisen har skrivit en anmälan om ofredande, men det är ännu oklart om han har identifierats eller gripits, rapporterar UNT.se Tåget var på väg mot flygplatsen, och vid den tiden på dygnet reser många vidare till tidiga avgångar. Polisen fortsätter att utreda vad som hänt.
Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.
Blåljus Under tisdagskvällen larmades polisen om höga smällar som hördes i flera delar av Märsta. Enligt uppgifter från allmänheten uppfattades ljuden bland annat i Norrbacka, Vänortsringen och Arlandastad.
Blåljus På tisdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till en villa i Märsta efter att det börjat brinna i ett pannrum i källaren. Larmet kom in vid 16.43 och flera enheter skickades till platsen.
Nyheter På torsdagen togs det första spadtaget för det nya kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Ceremonin samlade invånare, elever, företagare och förbipasserande som ville vara med när bygget officiellt startade.
Politik Unga vuxna är klart underrepresenterade i lokalpolitiken. Nya siffror visar att bara åtta procent av landets kommun- och regionfullmäktigeledamöter är under 30 år, trots att nästan var femte invånare i Sverige tillhör den åldersgruppen.
Nyheter Allt fler uppger att de får sin nattsömn störd av trafikbuller. I Sigtuna kommun handlar det om cirka 3 200 personer, motsvarande sex procent av invånarna. Det visar Miljöhälsorapporten, en undersökning från Folkhälsomyndigheten.
Blåljus Polisen registrerade sammanlagt 175 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 34. Av dessa avsåg 104 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan resterande rörde tidigare tidpunkter.