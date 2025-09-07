Blottare på pendeln till Arlanda

Tidigt på söndagsmorgonen larmades polisen om en man som blottat sig på ett pendeltåg nära Arlanda. Händelsen inträffade strax före halv sju och flera resenärer slog larm.

Mannen, som ska vara i 40-årsåldern, klev av vid Arlanda station kort efteråt. Polisen har skrivit en anmälan om ofredande, men det är ännu oklart om han har identifierats eller gripits, rapporterar UNT.se Tåget var på väg mot flygplatsen, och vid den tiden på dygnet reser många vidare till tidiga avgångar. Polisen fortsätter att utreda vad som hänt.