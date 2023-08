Blixtar påverkade flygtrafiken

Ovädret Hans försenade orsakade störningar i Arlandas flygtrafik under kvällen och natten.

Det uppstod en del störningar i Arlandas lufttrafik med anledning av Hans. Planen försenades eller tvingades landa på andra flygplatser. Ett plan från SAS fick landa i Åbo. Två Norwegianplan fick omdirigeras till Oslo rapporterar Aftonbladet.

– På grund av det dåliga väder så har man begränsad kapacitet på Arlanda. Då har man åkt till Oslo för att fylla på planet med mer bränsle och sedan göra ett nytt försök att landa på Arlanda, säger Charlotte Holmbergh, kommunikationschef på Norwegian.

Planen fick cirkulera runt flygplatsen i väntan på att kunna landa. Planen är rustade för att kunna flyga i dåligt väder. Även under måndag kväll/natt kan det uppstå problem då ett nytt oväder väntas in. Hundratals blixtar registrerades över Arlandaområdet under sen kväll och natt.