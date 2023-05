Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

När Moderaterna fick chansen att göra budgeten för 2018 lät man dock skattesatsen ligga kvar på 20 kronor per beskattningsbar 100-lapp. Och så fortsatte det även därefter: skattesatsen förblev 20 kronor i kommunbudgetarna för 2019, 2020, 2021, 2022 och nu senast även för 2023.

De ca 37 000 kommunalskattebetalarna i Sigtuna tänker väl inte så mycket på de tidigare moderata löftena om en skattesänkning. Man kan inte minnas allt som M sade under förra decenniet. Men om de 37 000 nu 2023 ändå skulle ta Sigtuna-moderaterna på orden och jämföra, så är medelskattesatsen 2023 i Stockholms län-kommunerna 18,35 kronor per 100-lapp, och för de näraliggande norrortskommunerna 18,86 kronor. I sistnämnda fall är skillnaden alltså 1,14 kronor. Målet för M skulle därmed kunna beskrivas som att Sigtunaskatten ska ner från 20 kronor till 18,86 kronor per 100-lapp. Det skulle betyda ca 110 miljoner mindre i årlig skatteintäkt för kommunen.

Det ska, till Sigtuna-moderaternas fördel, sägas att de i sitt kommunala valprogram för 2022-2026 inte talade om att sänka kommunalskatten. Tidigare löften fanns alltså inte med. Men i en valbroschyr påstod ändå M att ”vi fått ordning på ekonomin”. Och då borde det väl ändå, utifrån det påståendet, vara möjligt för M att längre fram under mandatperioden börja sänka skatten för de 37 000 kommunalskattebetalarna?

Och jo, faktiskt – detta antydde Sigtuna-moderaterna i SVT Nyheters valkompass inför senaste valet. Där svarade M om skatten: ”Sigtuna har idag bland Stockholmsregionens högsta kommunalskatter. Det beror till stor del på socioekonomiska utmaningar och en kommunal organisation som inte är hundraprocentigt effektiv. Arbetet med att ändra detta är igångsatt och när vi börjar se effekterna av effektiviseringsarbetet kommer skatten sänkas.”

Nog anser sig väl Moderaterna se effekterna? Visst har det väl låtit så på sistone? Frågan är då när skattesänkningen kommer – 2024, 2025 eller 2026? Och hur stor den blir. Här kommer dock M på riksplanet med utspel som kan sätta käppar i hjulet för Sigtuna-moderaterna. På partiets ”Sverigemöte” i Karlstad i slutet av mars sades, att regeringen ska sänka skatten före nästa val. Detta har nu konkretiserats från finansministerns (M) sida (DN 230429). Hon vill införa bland annat ett par ytterligare jobbskatteavdrag.

Men – sådana avdrag slår mot kommunernas skatteintäkter. Det betyder att utrymmet – om det finns något – för att sänka Sigtunas kommunalskatt, det kan därmed på förhand vara uppätet. Så vad gör Sigtuna-moderaterna?

Jag kräver personligen inte lägre kommunalskatt. Men nu styr ju M Sigtuna kommun, och M har faktiskt lovat även mig att försöka sänka min kommunalskatt. Så jag tycker mig trots allt ha anledning att ta upp frågan. Och det finns säkert bland de 37 000 skattebetalande invånarna de som vill ta M på orden.

För övrigt: under 2000-talet är det bara S-ledda kommunledningar som har sänkt skatten i Sigtuna kommun. 2005 sänktes skatten med 10 öre, 2006 med 23 öre och 2010 med 12 öre.