Foto: Pressbild

Blandad prisutveckling på bostadsmarknaden i Sigtuna

Bostadsmarknaden i Sigtuna kommun visar en blandad utveckling under den senaste tiden. Priserna på villor har backat något, medan bostadsrätter uppvisar en tydligare uppgång.

Under de tre senaste månaderna har villapriserna minskat med 0,4 procentenheter. Totalt såldes 66 villor under perioden, med ett genomsnittligt pris på 5,346 miljoner kronor. Sett över de senaste tolv månaderna har villapriserna backat med 2 procentenheter. Under helåret 2025 genomfördes 258 villaförsäljningar till ett medelpris på 5,457 miljoner kronor. Samtidigt ökade medelpriset mellan november och december, och ligger nu nära nivåerna från april.

För bostadsrätter har utvecklingen varit starkare. Under 2025 ökade priserna med 7,4 procentenheter, samtidigt som 412 lägenheter förmedlades till ett genomsnittligt pris på 27 122 kronor per kvadratmeter. Trots uppgången under året visar helårsstatistiken en mindre nedgång, där priserna totalt backade med 0,5 procentenheter. Det genomsnittliga priset för de senaste tre månaderna ligger strax under 27 000 kronor per kvadratmeter.

Av Erik Karlsson

Familj i Märsta fick hyressänkning efter råttproblem

Bostad En familj i Märsta som under en längre tid haft råttor inne i sin lägenhet har nu fått problemet åtgärdat och beviljats ekonomisk kompensation. Hyresvärden har genomfört åtgärder i bostaden och familjen får en hyressänkning på 30 procent under sju månader, motsvarande cirka 18 000 kronor.

Villapriserna steg under året

Bostad Villapriserna i Sigtuna kommun ökade under året, samtidigt som fler affärer genomfördes. Utvecklingen följer trenden i Stockholms län och i landet som helhet.

Ingen Sigtunavilla bland länets dyraste

Bostad Ingen av Sigtunas villor tar plats på listan över Stockholms läns 100 dyraste småhus. Kommunens högst värderade fastighet ligger på Munkholmsvägen och är taxerad till 20,2 miljoner kronor.

Billigare hyror i Sigtuna än i många grannkommuner

Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.