Blandad prisutveckling på bostadsmarknaden i Sigtuna

Bostadsmarknaden i Sigtuna kommun visar en blandad utveckling under den senaste tiden. Priserna på villor har backat något, medan bostadsrätter uppvisar en tydligare uppgång.

Under de tre senaste månaderna har villapriserna minskat med 0,4 procentenheter. Totalt såldes 66 villor under perioden, med ett genomsnittligt pris på 5,346 miljoner kronor. Sett över de senaste tolv månaderna har villapriserna backat med 2 procentenheter. Under helåret 2025 genomfördes 258 villaförsäljningar till ett medelpris på 5,457 miljoner kronor. Samtidigt ökade medelpriset mellan november och december, och ligger nu nära nivåerna från april.

För bostadsrätter har utvecklingen varit starkare. Under 2025 ökade priserna med 7,4 procentenheter, samtidigt som 412 lägenheter förmedlades till ett genomsnittligt pris på 27 122 kronor per kvadratmeter. Trots uppgången under året visar helårsstatistiken en mindre nedgång, där priserna totalt backade med 0,5 procentenheter. Det genomsnittliga priset för de senaste tre månaderna ligger strax under 27 000 kronor per kvadratmeter.