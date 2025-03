Bilstölder minskar kraftigt i kommunen

Nya siffror visar att bilstölderna i kommunen minskar kraftigt.

Antalet bilstölder i Sverige har minskat kraftigt sedan början av 2000-talet. I Sigtuna kommun har nedgången varit särskilt stor, med en minskning på 87 procent sedan millennieskiftet. Under de senaste fem åren har i genomsnitt 40 bilar stulits per år i kommunen, jämfört med omkring 310 per år vid sekelskiftet, enligt siffror som Newsworthy sammanställt

Den kraftiga minskningen av bilstölder i landet beror främst på bättre elektroniska stöldskyddssystem i nyare bilar, vilket gjort det svårare att tjuvkoppla fordon. Samtidigt ökar andelen stulna bilar som aldrig återfinns. I dag försvinner cirka 32 procent av alla anmälda fordon, vilket tyder på att många antingen plockas isär eller förs utomlands.

Trots den positiva trenden i Sverige är bilbrottsligheten hög i ett europeiskt perspektiv. Enligt en rapport från försäkringsbolaget If var Sverige det land i Europa med näst flest bilstölder per capita under 2021, endast Italien hade högre siffror.

Flest bilstölder sker i Stockholm, men sett till antalet fordon är Helsingborg den mest utsatta kommunen. Ydre kommun har däremot haft lägst antal bilstölder, med endast en bil stulen på fem år.