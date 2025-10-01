Billigare SL-resor för studenter i Sigtuna kommun

Studenter i Märsta, Sigtuna och Rosersberg får billigare resor när SL lanserar en ny terminsbiljett hösten 2026. Den nya biljetten innebär att kostnaden per månad sänks från 650 till 400 kronor, en minskning med nästan 40 procent.

För många lokala studenter som pendlar till universitet och högskolor i Stockholm blir det ett välkommet tillskott i plånboken. Terminsbiljetten gäller dygnet runt under hela terminen och kan köpas för 1600 kronor för höstterminen och 2000 kronor för vårterminen. Satsningen är en del av Region Stockholms budgetförslag för 2026 och beräknas kosta runt 100 miljoner kronor per år.

– Det här blir en rejäl sänkning av biljettpriset och gör kollektivtrafiken till ett mer attraktivt alternativ för studenter i Region Stockholm, säger Jakop Dalunde (MP), ordförande för SL och tillträdande trafikregionråd.