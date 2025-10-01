Jakop Dalunde (MP)Foto: Pressbild/MP

Billigare SL-resor för studenter i Sigtuna kommun

Studenter i Märsta, Sigtuna och Rosersberg får billigare resor när SL lanserar en ny terminsbiljett hösten 2026. Den nya biljetten innebär att kostnaden per månad sänks från 650 till 400 kronor, en minskning med nästan 40 procent.

För många lokala studenter som pendlar till universitet och högskolor i Stockholm blir det ett välkommet tillskott i plånboken. Terminsbiljetten gäller dygnet runt under hela terminen och kan köpas för 1600 kronor för höstterminen och 2000 kronor för vårterminen. Satsningen är en del av Region Stockholms budgetförslag för 2026 och beräknas kosta runt 100 miljoner kronor per år.
– Det här blir en rejäl sänkning av biljettpriset och gör kollektivtrafiken till ett mer attraktivt alternativ för studenter i Region Stockholm, säger Jakop Dalunde (MP), ordförande för SL och tillträdande trafikregionråd.

Av Erik Karlsson

Märsta station rustas upp – del av nationell plan

Nyheter Trafikverket föreslår att Märsta station byggs om till ett modernt resecentrum inom ramen för den nationella transportplanen för 2026–2037. Satsningen innebär en upprustning av en av Sigtuna kommuns viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken.

kyrkovalet

Lågt valdeltagande vid förra kyrkovalet

Nyheter På söndag är det åter dags för kyrkoval. Vid det senaste valet 2021 deltog knappt var femte medlem i Svenska kyrkan, och i Sigtuna låg valdeltagandet mellan 13,6 och 20,4 procent beroende på församling, enligt en genomgång från Newsworthy.

SL tar över busstrafiken i Sigtuna kommun

Nyheter Från sommaren 2029 tar SL över busstrafiken i Sigtuna och Upplands Väsby. Det blir första gången sedan 1990-talet som kollektivtrafiken inte körs av ett privat bolag, rapporterar SVT Stockholm.

Få unga i kommunfullmäktige

Nyheter Unga vuxna är klart underrepresenterade i lokalpolitiken. Nya siffror visar att bara åtta procent av landets kommun- och regionfullmäktigeledamöter är under 30 år, trots att nästan var femte invånare i Sverige tillhör den åldersgruppen.

ambulanskrisen

Så ska Ambulanskrisen lösas

Nyheter Finansregionrådet Aida Hadžialić (S) satt på måndagen i möte med Vårdförbundet och Kommunal för att diskutera och hitta lösningar på krisen inom ambulanssjukvården där det i Sigtuna kommun förra veckan saknades personal till ambulansen.

Oppositionen kräver krismöte om ambulansvården

Nyheter Ambulanssjukvården i Region Stockholm är i ett allvarligt krisläge. Nu kräver Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ett extra sammanträde med regionstyrelsen samt en krisplan för att hantera situationen.

kyrkovalet

Kyrkovalet närmar sig – så kan du påverka

Nyheter Mellan den 8 och 21 september hålls kyrkovalet i Svenska kyrkan. Då får medlemmar över hela landet möjlighet att rösta om vilka som ska styra kyrkan under de kommande fyra åren – både lokalt och nationellt.