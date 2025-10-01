Billigare SL-resor för studenter i Sigtuna kommun

Studenter i Märsta, Sigtuna och Rosersberg får billigare resor när SL lanserar en ny terminsbiljett hösten 2026. Den nya biljetten innebär att kostnaden per månad sänks från 650 till 400 kronor, en minskning med nästan 40 procent.
För många lokala studenter som pendlar till universitet och högskolor i Stockholm blir det ett välkommet tillskott i plånboken. Terminsbiljetten gäller dygnet runt under hela terminen och kan köpas för 1600 kronor för höstterminen och 2000 kronor för vårterminen. Satsningen är en del av Region Stockholms budgetförslag för 2026 och beräknas kosta runt 100 miljoner kronor per år. – Det här blir en rejäl sänkning av biljettpriset och gör kollektivtrafiken till ett mer attraktivt alternativ för studenter i Region Stockholm, säger Jakop Dalunde (MP), ordförande för SL och tillträdande trafikregionråd.
Nyheter Trafikverket föreslår att Märsta station byggs om till ett modernt resecentrum inom ramen för den nationella transportplanen för 2026–2037. Satsningen innebär en upprustning av en av Sigtuna kommuns viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken.
Nyheter Valdeltagandet i kyrkovalet 2025 ser ut att bli något lägre än i valet 2021. I Sigtuna kommun är det Sigtuna församling som har högst andel röstande, med 18,5 procent av medlemmarna som utnyttjat sin rösträtt.
Nyheter Efter tappet i Svenskt Näringslivs ranking fokuserar Sigtuna kommun på att knyta ihop skola och näringsliv. Genom satsningen MOA ska fler unga inspireras till framtida yrkesval samtidigt som företagen får bättre tillgång till kompetens.
Nyheter På söndag är det åter dags för kyrkoval. Vid det senaste valet 2021 deltog knappt var femte medlem i Svenska kyrkan, och i Sigtuna låg valdeltagandet mellan 13,6 och 20,4 procent beroende på församling, enligt en genomgång från Newsworthy.
Nyheter Från sommaren 2029 tar SL över busstrafiken i Sigtuna och Upplands Väsby. Det blir första gången sedan 1990-talet som kollektivtrafiken inte körs av ett privat bolag, rapporterar SVT Stockholm.
Nyheter Unga vuxna är klart underrepresenterade i lokalpolitiken. Nya siffror visar att bara åtta procent av landets kommun- och regionfullmäktigeledamöter är under 30 år, trots att nästan var femte invånare i Sverige tillhör den åldersgruppen.
Nyheter TBE, en virussjukdom som sprids via fästingar, har nått rekordnivåer i Sverige. Sjukdomen ger oftast lindriga symptom men kan leda till allvarlig hjärninflammation med livslånga men. Orsaken till den ökande smittspridningen är ännu oklar, enligt experter.
Nyheter Regeringen har tillsatt en ny utredning för att skärpa reglerna kring ledighet och frånvaro i grundskolan. Målet är att säkerställa en likvärdig tillämpning av skolplikten och att förhindra att elever försvinner från skolan utan att myndigheter agerar.
Nyheter Finansregionrådet Aida Hadžialić (S) satt på måndagen i möte med Vårdförbundet och Kommunal för att diskutera och hitta lösningar på krisen inom ambulanssjukvården där det i Sigtuna kommun förra veckan saknades personal till ambulansen.
Nyheter Ambulanssjukvården i Region Stockholm är i ett allvarligt krisläge. Nu kräver Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ett extra sammanträde med regionstyrelsen samt en krisplan för att hantera situationen.
Nyheter Mellan den 8 och 21 september hålls kyrkovalet i Svenska kyrkan. Då får medlemmar över hela landet möjlighet att rösta om vilka som ska styra kyrkan under de kommande fyra åren – både lokalt och nationellt.