Billigare hyror i Sigtuna än i många grannkommuner

Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.

I Sigtuna kostar det i genomsnitt 6 120 kronor i månaden att hyra en etta i andra hand. Det är en lägre nivå än flera angränsande kommuner, exempelvis Sollentuna där hyran ligger på 7 740 kronor, eller Upplands Väsby med 6 540 kronor. Samtidigt är priset i Sigtuna högre än i Norrtälje och Nynäshamn, där motsvarande bostäder i snitt kostar 4 380 respektive 5 130 kronor i månaden.

Totalt sett har andrahandshyrorna i länets ytterområden sjunkit med omkring 2,5 procent det senaste året, enligt Qasa. I innerstaden har priserna däremot ökat med i snitt 3,5 procent. Där ligger snittet för en etta på cirka 30 kvadratmeter på 14 000 kronor i månaden, jämfört med 10 100 kronor i hela Storstockholm.