Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Billigare hyror i Sigtuna än i många grannkommuner

Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.

I Sigtuna kostar det i genomsnitt 6 120 kronor i månaden att hyra en etta i andra hand. Det är en lägre nivå än flera angränsande kommuner, exempelvis Sollentuna där hyran ligger på 7 740 kronor, eller Upplands Väsby med 6 540 kronor. Samtidigt är priset i Sigtuna högre än i Norrtälje och Nynäshamn, där motsvarande bostäder i snitt kostar 4 380 respektive 5 130 kronor i månaden.

Totalt sett har andrahandshyrorna i länets ytterområden sjunkit med omkring 2,5 procent det senaste året, enligt Qasa. I innerstaden har priserna däremot ökat med i snitt 3,5 procent. Där ligger snittet för en etta på cirka 30 kvadratmeter på 14 000 kronor i månaden, jämfört med 10 100 kronor i hela Storstockholm.

Källa: SVT Stockholm & Qasa

Av Erik Karlsson
Så lönsamt är det att flytta till kommunen

Bostad Stockholmare som flyttar från innerstaden till Sigtuna kommun kan spara 1 000 kronor i timmen genom att acceptera en restid på cirka en timme. Det är en ökning med 240 kronor jämfört med förra året, enligt en sammanställning från Svensk Mäklarstatistik och SL.

Spadtag för nytt kvarter i Stadsängarna

Bostad På måndagen togs det första spadtaget för Bonavas bostadsprojekt Sigrids Kulle i Sigtuna stadsängar. Projektet omfattar 33 småhus och är Bonavas första äganderätter i kommunen.