Biljakt tog stopp i Sigtuna

Polisen jagade en bil genom Märsta och ut till villaområde i Sigtuna: - Det står poliser med dragna vapen, säger ett vittne till märsta.nu

Vid 19-tiden jagade polis en Tesla genom Märsta. Färden gick i hög hastighet på väg 263 mot Sigtuna. Inne i ett bostadsområde får man stopp på bilen. Enligt ett vittne ska polisen stått med dragna vapen bland barnfamiljer. märsta.nu söker polisen för en kommentar.