Biljakt tog stopp i Sigtuna

Polisen jagade en bil genom Märsta och ut till villaområde i Sigtuna: - Det står poliser med dragna vapen, säger ett vittne till märsta.nu

Vid 19-tiden jagade polis en Tesla genom Märsta. Färden gick i hög hastighet på väg 263 mot Sigtuna. Inne i ett bostadsområde får man stopp på bilen. Enligt ett vittne ska polisen stått med dragna vapen bland barnfamiljer.

märsta.nu söker polisen för en kommentar.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Många studerar utanför hemlänet

Ung & Student Sigtuna utmärker sig i Stockholms län när det gäller var nya högskolestudenter väljer att studera. En större andel än i länet som helhet börjar sina studier vid lärosäten i andra delar av landet.

Märsta Simsällskap satsar på simkunnighet bland skolbarn

Nyheter Den här veckan genomför Märsta Simsällskap (MSS) tillsammans med Sigtuna kommun en satsning på simkunnighet för elever i grundskolan. Under vecka 34 hålls schemalagda simpass på Midgårdsbadet och Sigtuna fritidscenter, ledda av siminstruktörer från MSS och kommunens simhallar.

