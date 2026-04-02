Bilbrand i Valsta – två bilar totalförstörda

Två bilar brann på Magnegatan i Valsta under natten.
Larmet gällde initialt en personbil, men när räddningstjänsten kom fram visade det sig att två fordon stod i lågor. Branden kunde släckas innan den spred sig vidare. Båda bilarna blev helt utbrända. Ingen person ska ha skadats. Polisen tog över ärendet och upprättade en anmälan om skadegörelse genom brand.
Nyheter Rosersberg blir en av de första platserna i landet där särskilda avdelningar för barn och unga inom Kriminalvården ska startas. Planen är att verksamheten ska vara i drift från den 1 juli 2026.
Nyheter Planer på ett pilotprojekt med självkörande pendeltåg växer fram i Sigtuna kommun. Sträckan som pekas ut går mellan Märsta, Rosersberg, Sigtuna och Stockholm Arlanda Airport – ett av de mest trafikerade områdena i norra länet.