Foto: Magnus Granhagen
Foto: Magnus Granhagen

Bilbrand i Valsta – två bilar totalförstörda

Två bilar brann på Magnegatan i Valsta under natten.

Larmet gällde initialt en personbil, men när räddningstjänsten kom fram visade det sig att två fordon stod i lågor. Branden kunde släckas innan den spred sig vidare. Båda bilarna blev helt utbrända. Ingen person ska ha skadats. Polisen tog över ärendet och upprättade en anmälan om skadegörelse genom brand.

Av Magnus Granhagen