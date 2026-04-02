Bilbrand i Valsta – två bilar totalförstörda

Två bilar brann på Magnegatan i Valsta under natten.

Larmet gällde initialt en personbil, men när räddningstjänsten kom fram visade det sig att två fordon stod i lågor. Branden kunde släckas innan den spred sig vidare. Båda bilarna blev helt utbrända. Ingen person ska ha skadats. Polisen tog över ärendet och upprättade en anmälan om skadegörelse genom brand.