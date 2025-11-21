Bilbrand i Valsta – en bil totalförstörd

Strax före klockan 22 larmades brandkår till en bilbrand i Valsta.
En bil brann på en parkering vid Vikingavägen i Valsta under torsdagskvällen. Enligt unt.se var räddningstjänsten snabbt på plats efter larm om en brinnande bil i området. Den parkerade bilen blev helt förstörd och ytterligare ett fordon fick mindre skador. Räddningstjänsten avslutade insatsen strax efter klockan 22.20.
Nyheter Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.
Notiser Försvarsmaktens tjänstehund Terro, som försvann från övningsfältet i Rosersberg utanför Märsta på tisdagen vid 14-tiden, har nu hittats. Hunden lokaliserades under onsdagen i närområdet och kunde tas om hand av personal från Försvarsmakten.
Nyheter Uppdrag Gransknings program om Sigtuna kommun släpptes under onsdagsmorgonen. Programmet handlar om att konsultkostnader köpts in och att tjänstemän fått sluta. En konsekvens av ökade konsultkostnader ska ha blivit sänkt värme i lokaler.
Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.
Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.