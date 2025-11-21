Bilbrand i Valsta – en bil totalförstörd

Strax före klockan 22 larmades brandkår till en bilbrand i Valsta.

En bil brann på en parkering vid Vikingavägen i Valsta under torsdagskvällen. Enligt unt.se var räddningstjänsten snabbt på plats efter larm om en brinnande bil i området. Den parkerade bilen blev helt förstörd och ytterligare ett fordon fick mindre skador. Räddningstjänsten avslutade insatsen strax efter klockan 22.20.