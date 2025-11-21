GenrebildFoto: Magnus Granhagen/Bingofoto

Bilbrand i Valsta – en bil totalförstörd

Strax före klockan 22 larmades brandkår till en bilbrand i Valsta.

En bil brann på en parkering vid Vikingavägen i Valsta under torsdagskvällen. Enligt unt.se var räddningstjänsten snabbt på plats efter larm om en brinnande bil i området. Den parkerade bilen blev helt förstörd och ytterligare ett fordon fick mindre skador. Räddningstjänsten avslutade insatsen strax efter klockan 22.20.

Av redaktion@marsta.nu

JO kritiserar Sigtuna kommun för hantering av personlig assistens

Nyheter Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.

uppdrag granskning i Sigtuna

Uppdrag Granskning: Ökade konsultkostnader och tystnadskultur

Nyheter Uppdrag Gransknings program om Sigtuna kommun släpptes under onsdagsmorgonen. Programmet handlar om att konsultkostnader köpts in och att tjänstemän fått sluta. En konsekvens av ökade konsultkostnader ska ha blivit sänkt värme i lokaler.

Trygghetsvandringarna startar i Märsta

Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.

Snöröjning och halkbekämpning inför nästa veckas vinterväder

Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.