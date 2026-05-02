Bilarna blir större i Sigtuna

Allt fler väljer större bilar i Sigtuna kommun. Utvecklingen följer trenden i resten av landet.

Nya siffror visar att bilarna som registreras i Sigtuna blir allt större, både sett till vikt och storlek, enligt Newsworthy. Andelen suvar och större modeller har ökat de senaste åren, samtidigt som mindre bilar blir färre.

Trenden syns i hela landet, men är tydlig även lokalt. Enligt sammanställningen handlar det både om förändrade behov och ett större utbud av större bilmodeller.

Utvecklingen påverkar bland annat trafikmiljö och parkering, där större fordon tar mer plats än tidigare.