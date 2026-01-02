Bilar krockade vid Nybygget

En trafikolycka inträffade under natten mot fredag på väg 273 i höjd med Arlanda.

Två personbilar var inblandade i olyckan, och en av bilarna hamnade i diket. Totalt fanns tre personer i fordonen, men ingen person skadades, rapporterar unt.se.

Olyckan påverkade trafiken på vägsträckan mellan cirkulationsplats Nybygget och Benstocken i båda riktningarna. Insatsen avslutades vid 4-tiden. Det råder fortsatta framkomlighetsproblem generellt på vägarna i kommunen med anledning av ovädret.