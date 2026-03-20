Bilar krockade i Arlandastad

Två personbilar krockade på Servogatan under fredagsmorgonen.

Räddningstjänsten åkte ut till platsen klockan 6.35 men kunde snart lämna den och inga vägar behövde stängas av.

Enligt UNT.se var det oklart om någon av de inblandade behövde sjukvård. Polis och räddningstjänst kontrollerade situationen och säkerställde att inga ytterligare faror fanns i området.