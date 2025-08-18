Bil krockade med älg på Billbyvägen

En bil kolliderade med en älg på Billbyvägen utanför Sigtuna på söndagskvällen. Larmet inkom strax före klockan 22.
Efter krocken körde bilen ner i diket och träffade även en telefonstolpe som började luta. Två personer färdades i fordonet och de fick vård av ambulanspersonal på plats för nack- och ryggsmärtor, rapporterar UNT.se.
Nyheter Den här veckan genomför Märsta Simsällskap (MSS) tillsammans med Sigtuna kommun en satsning på simkunnighet för elever i grundskolan. Under vecka 34 hålls schemalagda simpass på Midgårdsbadet och Sigtuna fritidscenter, ledda av siminstruktörer från MSS och kommunens simhallar.
Nyheter Sigtuna har i juli uppmätt den högsta långtidsarbetslösheten sedan november 2022. Utvecklingen speglar ett bredare mönster i både länet och riket, men statistiken visar också tydliga skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden.
Nyheter Länsstyrelsen har godkänt planerna på en ny solcellspark i Bärmö, strax utanför Sigtuna. Parken, som ska anläggas av Soltech Energy, kommer att täcka en yta på 109 000 kvadratmeter, motsvarande cirka 27 fotbollsplaner.
Blåljus Under vecka 32 registrerade polisen 145 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 59 händelser som ska ha inträffat under just veckan, medan resterande anmälningar avser tidigare tidpunkter.
Nyheter SMHI har utfärdat en gul varning för åska som gäller bland annat Sigtuna kommun på fredagskvällen. Mellan klockan 20 och 23 väntas kraftiga åskoväder med kortvarigt mycket hårda vindbyar, lokalt upp mot stormstyrka.
Notiser SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.