Bil krockade med älg på Billbyvägen

En bil kolliderade med en älg på Billbyvägen utanför Sigtuna på söndagskvällen. Larmet inkom strax före klockan 22.

Efter krocken körde bilen ner i diket och träffade även en telefonstolpe som började luta. Två personer färdades i fordonet och de fick vård av ambulanspersonal på plats för nack- och ryggsmärtor, rapporterar UNT.se.