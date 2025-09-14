Bil i diket på väg 884 utanför Skånela

En singelolycka inträffade på söndagskvällen på väg 884 öster om Skånela. En personbil körde av vägen och hamnade i diket mellan Granakurvan och Sälna.

Larmet kom strax efter klockan 18.30 och enligt Trafikverket har olyckan orsakat begränsad framkomlighet, men med liten påverkan på trafiken. Vägen bedöms vara helt farbar igen vid halv åtta-tiden. Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador.