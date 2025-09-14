Bil i diket på väg 884 utanför Skånela

En singelolycka inträffade på söndagskvällen på väg 884 öster om Skånela. En personbil körde av vägen och hamnade i diket mellan Granakurvan och Sälna.
Larmet kom strax efter klockan 18.30 och enligt Trafikverket har olyckan orsakat begränsad framkomlighet, men med liten påverkan på trafiken. Vägen bedöms vara helt farbar igen vid halv åtta-tiden. Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador.
Nyheter Under årets första halvår berördes sex barn av vräkningar i Sigtuna kommun. Fyra ärenden registrerades hos Kronofogden, där sex barn var folkbokförda på de aktuella adresserna. Ytterligare två barn, som inte var skrivna där, påverkades också.
Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i både Stockholm och Uppsala län, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll den 10 september klockan 17.00 fram till natten mot torsdag klockan 03.00.
Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.
Notiser Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.