Besked väntas om ombildning i Pilsbo – majoriteten för, oppositionen kritisk
Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om att tillåta ombildning av hyresrätter i Pilsbo. Förslaget innebär att 64 lägenheter och två lokaler kan omvandlas till bostadsrätter.
Enligt underlaget beräknas det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem få in mellan 161 och 165 miljoner kronor i samband med försäljningen.
Förslaget har stöd av en majoritet i fullmäktige och väntas därmed gå igenom. Samtidigt riktar oppositionen kritik mot ombildningen.
I en reservation från Socialdemokraterna lyfts att ombildningar inte skapar fler bostäder utan i stället minskar utbudet av hyresrätter. Partiet menar också att bostadssegregationen riskerar att öka och att minskat bestånd i allmännyttan kan leda till större trångboddhet.
Beslutet tas vid det kommande sammanträdet i kommunfullmäktige, 26 mars.
Notiser I Sigtuna kommun finns 269 skyddsrum med totalt omkring 37 100 platser, vilket motsvarar cirka 70 procent av kommunens invånare. Nu ska fler skyddade utrymmen identifieras i källare, garage och vägtunnlar, rapporterar Newsworthy.
Politik Kommunledningen har lagt ett förslag om att bygga en ny idrotts- och evenemangsarena på Midgårdsfältetet. Beslut fattas på kommunstyrelsen i mitten av april: - Sigtuna kommun ska skapa goda förutsättningar som möjliggör en meningsfull fritid för invånarna och tack vare den starka ekonomi som vi skapat kan vi nu göra det här, säger Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande, till märsta.nu
Politik Kristdemokraterna i Region Stockholm föreslår att expressbussar till Stockholm Arlanda Airport ska införas och ingå i det ordinarie SL-systemet. Förslaget innebär att resenärer ska kunna ta sig till flygplatsen med SL-kort.