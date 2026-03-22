Besked väntas om ombildning i Pilsbo – majoriteten för, oppositionen kritisk

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om att tillåta ombildning av hyresrätter i Pilsbo. Förslaget innebär att 64 lägenheter och två lokaler kan omvandlas till bostadsrätter.

Enligt underlaget beräknas det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem få in mellan 161 och 165 miljoner kronor i samband med försäljningen.

Förslaget har stöd av en majoritet i fullmäktige och väntas därmed gå igenom. Samtidigt riktar oppositionen kritik mot ombildningen.

I en reservation från Socialdemokraterna lyfts att ombildningar inte skapar fler bostäder utan i stället minskar utbudet av hyresrätter. Partiet menar också att bostadssegregationen riskerar att öka och att minskat bestånd i allmännyttan kan leda till större trångboddhet.

Beslutet tas vid det kommande sammanträdet i kommunfullmäktige, 26 mars.