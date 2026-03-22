64 lägenheter i Pilsbo ska ombildas till bostadsrätter.Foto: Street view/Google

Besked väntas om ombildning i Pilsbo – majoriteten för, oppositionen kritisk

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om att tillåta ombildning av hyresrätter i Pilsbo. Förslaget innebär att 64 lägenheter och två lokaler kan omvandlas till bostadsrätter.

Enligt underlaget beräknas det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem få in mellan 161 och 165 miljoner kronor i samband med försäljningen.

Förslaget har stöd av en majoritet i fullmäktige och väntas därmed gå igenom. Samtidigt riktar oppositionen kritik mot ombildningen.

I en reservation från Socialdemokraterna lyfts att ombildningar inte skapar fler bostäder utan i stället minskar utbudet av hyresrätter. Partiet menar också att bostadssegregationen riskerar att öka och att minskat bestånd i allmännyttan kan leda till större trångboddhet.

Beslutet tas vid det kommande sammanträdet i kommunfullmäktige, 26 mars.

Av Daniel Iskandar

Stor risk för gräsbrand under fredagen

Notiser SMHI varnar för risk för gräsbrand i Sigtuna kommun och övriga Svealand under fredagen. Risken är stor eller lokalt mycket stor i de snöfria områdena mellan klockan 11.00 och 16.00.

Sju av tio kan få skyddplats i kommunen

Notiser I Sigtuna kommun finns 269 skyddsrum med totalt omkring 37 100 platser, vilket motsvarar cirka 70 procent av kommunens invånare. Nu ska fler skyddade utrymmen identifieras i källare, garage och vägtunnlar, rapporterar Newsworthy.

Förslag om ny idrotts- och eventarena på Midgårdsfältet

Politik Kommunledningen har lagt ett förslag om att bygga en ny idrotts- och evenemangsarena på Midgårdsfältetet. Beslut fattas på kommunstyrelsen i mitten av april: - Sigtuna kommun ska skapa goda förutsättningar som möjliggör en meningsfull fritid för invånarna och tack vare den starka ekonomi som vi skapat kan vi nu göra det här, säger Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande, till märsta.nu

Mordet i Sigtunafjärden

Notiser En 50-årig man sitter fortsatt häktad, misstänkt för mordet på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015. Beslutet fattades av Attunda tingsrätt.