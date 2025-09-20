Berusad man krossade ruta i Märsta – misstänkt för skadegörelse
Natten mot lördag larmades polisen till en port i Märsta efter misstanke om inbrott.
På plats framkom det att en berusad man krossat en ruta efter att ha tagit fel adress. Enligt polisen inträffade händelsen strax efter klockan tre på natten. Mannen uppgav att han misstagit sig på sin portadress och därför slog sönder rutan för att ta sig in. En anmälan om skadegörelse upprättades.
