Berusad attackerade ungdomar i Sigtuna

Under natten attackerades ungdomar av en berusad person. En tonåring blev slagen och den berusade omhändertogs.

En kraftigt berusad man gick till attack mot flera ungdomar utanför en matbutik i Sigtuna under natten mot söndag, rapporterar unt.se. Polisen larmades strax före midnatt efter uppgifter om ett bråk mellan ett ungdomsgäng och en man i 25-årsåldern. En 15-årig pojke ska ha blivit slagen, och det finns uppgifter om att fler ungdomar kan ha utsatts för våld. Den misstänkte mannen greps på plats och omhändertogs för berusning. Han misstänks nu för misshandel.