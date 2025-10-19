Berusad attackerade ungdomar i Sigtuna

Under natten attackerades ungdomar av en berusad person. En tonåring blev slagen och den berusade omhändertogs.
En kraftigt berusad man gick till attack mot flera ungdomar utanför en matbutik i Sigtuna under natten mot söndag, rapporterar unt.se. Polisen larmades strax före midnatt efter uppgifter om ett bråk mellan ett ungdomsgäng och en man i 25-årsåldern. En 15-årig pojke ska ha blivit slagen, och det finns uppgifter om att fler ungdomar kan ha utsatts för våld. Den misstänkte mannen greps på plats och omhändertogs för berusning. Han misstänks nu för misshandel.
Blåljus Polisen i Stockholms län varnar för en ny våg av så kallade ”vodkabilar”, efter att flera minderåriga hittats svårt medtagna under fredagskvällen. Ungdomar har förts till sjukhus från bland annat Nacka och Tyresö.
Blåljus På söndag är det dags för höstens högskoleprov. I våras deltog omkring 500 personer i Märsta, och den högsta poängen i Sigtuna blev 1,9 – ett resultat som placerar sig bättre än 99,7 procent av deltagarna i landet, enligt Newsworthy.
Politik Kommunledningen presenterade på torsdagen sitt förslag till mål och budget för 2026. Förslaget innehåller bland annat satsningar på skola, omsorg, trygghet och folkhälsa samt en skattesänkning för andra året i rad.
Nyheter Sigtuna kommun placerar sig på plats 138 av landets 290 kommuner i årets Hjärtstartarindex. Trots att antalet registrerade hjärtstartare har ökat till 146 innebär det en försämring jämfört med tidigare år, enligt Hjärt-Lungfonden.