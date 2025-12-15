Bergqvist fortsatt etta på Liberalernas lista

Pernilla Bergqvist toppar återigen Liberalernas lista inför valet 2026 - Vi går till val med en stark och bred lista — en kombination av lång politisk erfarenhet och ny energi. Det är med ödmjukhet och stolthet som jag tar ansvar att leda Liberalerna mot 2026, säger Pernilla Bergqvist.

Liberalerna i Sigtuna kommun har fastställt sin lista inför valet 2026. Partiets nuvarande toppnamn Bergqvist leder även denna gång listan, följd av Anders Eriksson och Lars Naur. Därmed fortsätter samma ledande namn som tidigare att toppa partiets valsedel.

Enligt partiet består listan av både erfarna företrädare och nya kandidater. De nya namnen beskrivs ha lokal förankring i olika delar av kommunen, vilket enligt Liberalerna ska spegla ambitionen att representera hela Sigtuna kommun.

Inför valet lyfter Liberalerna flera prioriteringar i sin budget för 2026. Bland satsningarna finns minskade barngrupper i förskolan, fler förskollärare och ökade insatser för barn i behov av särskilt stöd. Partiet vill även sänka avgifter inom kulturskolan och för idrottsföreningar samt avsätta mer resurser till äldreomsorgen.

Ytterligare områden som pekas ut är åtgärder mot segregation och barnfattigdom samt insatser för att förebygga och motverka våld i nära relationer. Målsättningen är att dessa satsningar ska kunna genomföras under nästa mandatperiod.