Gustaf Berglund tävlade under söndagenFoto: Sveriges Olympiska Kommitté

Berglund debuterade i OS – vurpa förstörde loppet

Gustaf Berglund från Sigtuna, 27 år, gjorde sin OS-premiär på herrarnas 10 km + 10 km Skiathlon i längdskidåkning. Han slutade på 39:e plats, knappt 50 minuter efter segraren.

Under söndagen debuterade förre sigtunabon Gustaf Berglund i OS. Loppet blev tyvärr tungt för Berglund, som hamnade i en vurpa under den klassiska delen. “Åkningen fungerade inte på klassiska delen, blev jobbigt. Skatedelen gick bättre, men sen kom fallet, oerhört jobbigt. Skidan skar när jag skulle ta innerkurva. Luften går ur, tappar andan – spiken i kistan för ett skitlopp,” säger Berglund till Aftonbladet.

Trots motgångarna gjorde 27-åringen sin OS-debut och får nu ta med sig erfarenheten från den tuffa starten.

Av Erik Karlsson

Sigtunarännet planeras till den 15 februari

Sport Planeringen pågår inför årets Sigtunarännet. Trots en vinter som hittills inte varit optimal för skridskoåkning ser arrangören just nu förutsättningar för att kunna genomföra loppet.

damallsvenskan

Skånela besegrade Tyresö

Handboll Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål

Skånela nia i panttoppen

Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

Daniel Söderberg klar för Odd

Fotboll Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.

EXTRA

Gustaf Berglund uttagen till OS

skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.

damallsvenskan

Förlust för Skånela mot Lugi

Handboll Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.