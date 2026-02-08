Berglund debuterade i OS – vurpa förstörde loppet

Gustaf Berglund från Sigtuna, 27 år, gjorde sin OS-premiär på herrarnas 10 km + 10 km Skiathlon i längdskidåkning. Han slutade på 39:e plats, knappt 50 minuter efter segraren.

Under söndagen debuterade förre sigtunabon Gustaf Berglund i OS. Loppet blev tyvärr tungt för Berglund, som hamnade i en vurpa under den klassiska delen. “Åkningen fungerade inte på klassiska delen, blev jobbigt. Skatedelen gick bättre, men sen kom fallet, oerhört jobbigt. Skidan skar när jag skulle ta innerkurva. Luften går ur, tappar andan – spiken i kistan för ett skitlopp,” säger Berglund till Aftonbladet.

Trots motgångarna gjorde 27-åringen sin OS-debut och får nu ta med sig erfarenheten från den tuffa starten.