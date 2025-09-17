Beredskapsdag i Märsta centrum nästa lördag

Nästa lördag är det dags för Trygghets- och beredskapsdagen i Märsta centrum. Temat i år är ”Du är en del av Sveriges totalförsvar” – och det blir en dag fylld med aktiviteter för hela familjen.
Beredskapsdagen är tillbaka i Märsta Centrum efter förra årets succé. 27/9 är det dags igen, mellan 10-15. Besökarna kan kolla in brandbilar och polisbilar, få smarta tips om hemberedskap och prata direkt med säkerhetsstrateger och fältare från Sigtuna kommun. På plats finns också Polisen, Brandkåren och frivilligorganisationer som Lottakåren och Frivilliga resursgruppen (FRG).
Från scenen blir det korta presentationer om hur vi alla kan bidra till totalförsvaret, och under hela dagen finns chans att ställa frågor och lära sig mer.
Politik Från sommaren 2029 tar SL över busstrafiken i Sigtuna och Upplands Väsby. Det blir första gången sedan 1990-talet som kollektivtrafiken inte körs av ett privat bolag, rapporterar SVT Stockholm.
Nyheter Nu kan invånare, företag och föreningar lämna in förslag till årets arkitekturpris i Sigtuna kommun. Priset delas ut för att uppmärksamma byggnader och platser som bidrar till en god livsmiljö och stimulerar samtalet om arkitektur.
Nyheter Under årets första halvår berördes sex barn av vräkningar i Sigtuna kommun. Fyra ärenden registrerades hos Kronofogden, där sex barn var folkbokförda på de aktuella adresserna. Ytterligare två barn, som inte var skrivna där, påverkades också.
Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i både Stockholm och Uppsala län, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll den 10 september klockan 17.00 fram till natten mot torsdag klockan 03.00.