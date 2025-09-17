Beredskapsdag i Märsta centrum nästa lördag

Nästa lördag är det dags för Trygghets- och beredskapsdagen i Märsta centrum. Temat i år är ”Du är en del av Sveriges totalförsvar” – och det blir en dag fylld med aktiviteter för hela familjen.

Beredskapsdagen är tillbaka i Märsta Centrum efter förra årets succé. 27/9 är det dags igen, mellan 10-15. Besökarna kan kolla in brandbilar och polisbilar, få smarta tips om hemberedskap och prata direkt med säkerhetsstrateger och fältare från Sigtuna kommun. På plats finns också Polisen, Brandkåren och frivilligorganisationer som Lottakåren och Frivilliga resursgruppen (FRG).

Från scenen blir det korta presentationer om hur vi alla kan bidra till totalförsvaret, och under hela dagen finns chans att ställa frågor och lära sig mer.