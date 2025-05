Benjamin Ingrosso nytt ansikte i Wall of Fame

Artisten och låtskrivaren Benjamin Ingrosso har tagit plats i porträttgalleriet Welcome to my hometown i Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport. Under onsdagen avtäcktes hans porträtt vid en ceremoni där både flygplatsledning, media och resenärer deltog.

Porträttgalleriet har sedan 2005 välkomnat besökare till Sverige genom att lyfta fram profiler med stark koppling till Stockholm. Ingrosso, som valts ut av en jury bestående av representanter från Swedavia, Stockholm Business Region och Stockholms Handelskammare, beskrivs som en engagerande och äkta förebild.

– Det är en stor ära att få hänga här bland så många inspirerande stockholmare, sade Benjamin Ingrosso vid avtäckningen. Förbipasserande kunde även höra låten Kite via en ljudanläggning vid porträttet. Flygplatschef Karl Eklund lyfte fram Ingrossos bredd och förmåga att nå ut över generationsgränser som viktiga skäl till valet. Totalt finns nu 88 porträtt i galleriet i Terminal 2 och 5. Under våren 2025 har en uppdatering påbörjats och ytterligare tre personer ska väljas in innan årets slut. De som nomineras ska ha stark koppling till Stockholm och ha gjort betydande insatser inom exempelvis kultur, idrott eller näringsliv.